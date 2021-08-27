Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Работодатели стали чаще проверять аккаунты сотрудников в соцсетях из-за удаленки — опрос

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Введение удаленного формата работы подтолкнуло работодателей к «слежке» за своими сотрудниками в социальных сетях. Сегодня 65% руководителей контролируют аккаунты своих подчиненных в соцсетях, а 83% изучают аккаунты соискателей, выяснила кадровая компания UTEAM в ходе опроса.

Работодатели стали чаще проверять аккаунты сотрудников в соцсетях из-за удаленки — опрос

Вообще не интересуются соцсетями своих сотрудников только в 35% компаний. Еще 18% постоянно наблюдают за активностью подчиненных в соцсетях, 47% делают это периодически. Причем почти в половине компаний признают, что в последние полтора года стали проверять странички работников чаще, чем прежде.

Чаще всего работодатели объясняют это опасениями за репутацию компании из-за неоднозначных постов сотрудников и попадания в сеть внутренних документов. Кроме того, некоторые таким образом отслеживают, чем подчиненные занимаются в рабочее время.

Как правило, наиболее внимательно работодатели наблюдают за аккаунтами сотрудников, занимающих руководящие позиции (77%), а также специалистов, которые взаимодействуют со СМИ (75%) и с клиентами (71%).

«Чем выше позиция сотрудника, чем более публичная у него должность, тем в меньшей степени его страничка в социальных сетях является личной. На людей, занимающих ключевые должности в компаниях, подписывается широкая аудитория, и каждое их высказывание сразу же становятся достоянием коллег, партнеров, клиентов — и имеет определенный резонанс», — пояснила руководитель отдела по работе с клиентами UTEAM Анна Четаева.

Среди основных причин такой «слежки»:

  • опасения за репутацию компании из-за некорректных или резонансных высказываний. Эту причину указало подавляющее большинство (94%) участников опроса. Опасения обусловлены громкими скандалами последних лет. 
  • опасения по поводу случайной публикации в соцсетях внутренней информации и документов. Опрос показал, что более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах друзьям или выкладывают их в соцсети. При этом работодатели стали чаще сталкиваться с утечкой данных именно после введения удаленной занятости.
  • необходимость оценить, чем сотрудник занимается во время работы на удаленке. Активный постинг и комментарии в течение рабочего дня, как и сообщения об активном отдыхе в период официальных больничных могут послужить как минимум поводом для вопросов.

Бонус к резюме

Опрос показал, что 83% работодателей проверяют соискателей через соцсети, чтобы лучше узнать потенциального сотрудника. Профили соискателей в соцсетях сегодня не просматривают лишь 17% HR-специалистов. 29% стараются проверить таким образом претендентов на все позиции, 54% — на руководящие должности и должности ведущих специалистов.

При этом почти половина работодателей (45%) просят сразу добавлять ссылки на аккаунты в резюме, треть стараются найти странички соискателей самостоятельно.

Чаще всего при проверке соискателей в соцсетях работодатели обращают внимание на соответствие данных в резюме и в профиле — об этом рассказали 85% респондентов. Именно нестыковки в этой части обычно становятся причиной для отказа в собеседовании.

Также через соцсети работодатели пытаются выяснить профессиональный статус и уровень экспертности кандидата (79%), узнать о его увлечениях и взглядах на жизнь (65%), оценить характер и манеру общения.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: GaudiLab / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Женщин на фрилансе работает больше, чем мужчин — исследование
  2. 2 В Китае создали пластик, который разлагается на солнце — и другие новости из мира технологий, меняющих мир
  3. 3 Почему мы испытываем чувство вины при увольнении
  4. 4 Стало известно, в каких соцсетях русскоязычных пользователей больше всего беспокоит конфиденциальность
  5. 5 Какой руководитель лучше — алгоритм или человек?

ВОЗМОЖНОСТИ

27 августа 2021

Запуск проекта со «Свезой»

27 августа 2021

Google Growth Lab

28 августа 2021

X5 DevMasters

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма