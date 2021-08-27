Работодатели стали чаще проверять аккаунты сотрудников в соцсетях из-за удаленки — опрос

Введение удаленного формата работы подтолкнуло работодателей к «слежке» за своими сотрудниками в социальных сетях. Сегодня 65% руководителей контролируют аккаунты своих подчиненных в соцсетях, а 83% изучают аккаунты соискателей, выяснила кадровая компания UTEAM в ходе опроса.

Вообще не интересуются соцсетями своих сотрудников только в 35% компаний. Еще 18% постоянно наблюдают за активностью подчиненных в соцсетях, 47% делают это периодически. Причем почти в половине компаний признают, что в последние полтора года стали проверять странички работников чаще, чем прежде.

Чаще всего работодатели объясняют это опасениями за репутацию компании из-за неоднозначных постов сотрудников и попадания в сеть внутренних документов. Кроме того, некоторые таким образом отслеживают, чем подчиненные занимаются в рабочее время.

Как правило, наиболее внимательно работодатели наблюдают за аккаунтами сотрудников, занимающих руководящие позиции (77%), а также специалистов, которые взаимодействуют со СМИ (75%) и с клиентами (71%).

«Чем выше позиция сотрудника, чем более публичная у него должность, тем в меньшей степени его страничка в социальных сетях является личной. На людей, занимающих ключевые должности в компаниях, подписывается широкая аудитория, и каждое их высказывание сразу же становятся достоянием коллег, партнеров, клиентов — и имеет определенный резонанс», — пояснила руководитель отдела по работе с клиентами UTEAM Анна Четаева.

Среди основных причин такой «слежки»:

опасения за репутацию компании из-за некорректных или резонансных высказываний. Эту причину указало подавляющее большинство (94%) участников опроса. Опасения обусловлены громкими скандалами последних лет.

опасения по поводу случайной публикации в соцсетях внутренней информации и документов. Опрос показал, что более 60% россиян отправляют скриншоты с рабочей перепиской в мессенджерах друзьям или выкладывают их в соцсети. При этом работодатели стали чаще сталкиваться с утечкой данных именно после введения удаленной занятости.

необходимость оценить, чем сотрудник занимается во время работы на удаленке. Активный постинг и комментарии в течение рабочего дня, как и сообщения об активном отдыхе в период официальных больничных могут послужить как минимум поводом для вопросов.

Бонус к резюме

Опрос показал, что 83% работодателей проверяют соискателей через соцсети, чтобы лучше узнать потенциального сотрудника. Профили соискателей в соцсетях сегодня не просматривают лишь 17% HR-специалистов. 29% стараются проверить таким образом претендентов на все позиции, 54% — на руководящие должности и должности ведущих специалистов.

При этом почти половина работодателей (45%) просят сразу добавлять ссылки на аккаунты в резюме, треть стараются найти странички соискателей самостоятельно.

Чаще всего при проверке соискателей в соцсетях работодатели обращают внимание на соответствие данных в резюме и в профиле — об этом рассказали 85% респондентов. Именно нестыковки в этой части обычно становятся причиной для отказа в собеседовании.

Также через соцсети работодатели пытаются выяснить профессиональный статус и уровень экспертности кандидата (79%), узнать о его увлечениях и взглядах на жизнь (65%), оценить характер и манеру общения.

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