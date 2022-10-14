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Только 20% компаний при работе с самозанятыми отмечают среди преимуществ налоговый режим

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Более половины компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, отмечают простоту массового найма, остальные говорят о скорости выхода исполнителя, простоте оформления и возможности закрывать пробелы в периоды пиковой нагрузки.

Только 20% компаний при работе с самозанятыми отмечают среди преимуществ налоговый режим

Такие результаты приводятся в исследовании «YouDo Бизнес» и hh.ru, которое проводилось в сентябре-октября 2022 года среди 110 компаний крупного, среднего, малого и микробизнеса. 

Плюсы работы с самозанятыми по мнению бизнеса (множественный выбор):

  • простота массового найма — 53%;
  • скорость выхода исполнителя — 47%;
  • простота оформления — 39%;
  • возможность закрывать пробелы в периоды пиковой нагрузки — 30%;
  • выгодный налоговый режим — 20%.

Исследование показало, что только каждый пятый среди преимуществ отмечает выгодный налоговый режим: сотрудничая с юрлицами, самозанятые платят налог в размере 6%.

Среди минусов работы с самозанятыми самыми компании считают необходимость адаптировать внештатника под специфику бизнеса, важность отслеживания статуса самозанятых и получения чеков за оплаченные услуги.  

Фото на обложке: Unsplash

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