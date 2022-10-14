Более половины компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, отмечают простоту массового найма, остальные говорят о скорости выхода исполнителя, простоте оформления и возможности закрывать пробелы в периоды пиковой нагрузки.

Только 20% компаний при работе с самозанятыми отмечают среди преимуществ налоговый режим