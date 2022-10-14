Только 20% компаний при работе с самозанятыми отмечают среди преимуществ налоговый режим

Более половины компаний, которые сотрудничают с самозанятыми, отмечают простоту массового найма, остальные говорят о скорости выхода исполнителя, простоте оформления и возможности закрывать пробелы в периоды пиковой нагрузки.
Такие результаты приводятся в исследовании «YouDo Бизнес» и hh.ru, которое проводилось в сентябре-октября 2022 года среди 110 компаний крупного, среднего, малого и микробизнеса.
Плюсы работы с самозанятыми по мнению бизнеса (множественный выбор):
- простота массового найма — 53%;
- скорость выхода исполнителя — 47%;
- простота оформления — 39%;
- возможность закрывать пробелы в периоды пиковой нагрузки — 30%;
- выгодный налоговый режим — 20%.
Исследование показало, что только каждый пятый среди преимуществ отмечает выгодный налоговый режим: сотрудничая с юрлицами, самозанятые платят налог в размере 6%.
Среди минусов работы с самозанятыми самыми компании считают необходимость адаптировать внештатника под специфику бизнеса, важность отслеживания статуса самозанятых и получения чеков за оплаченные услуги.
Фото на обложке: Unsplash
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