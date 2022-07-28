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Власти одобрили законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Федеральные власти одобрили законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. В рамках эксперимента продажу предполагается начать в марте 2023 года. Продавцы должны будут сверять личность того, кто получил рецепт, и кто получил препарат.

Власти одобрили законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств

Правительство РФ дало добро законопроекту, предложенному Минэкономразвития, который разрешит дистанционную продажу в России рецептурных лекарств. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин, пишут «РИА Новости».

Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон о продаже в России лекарственных средств статьей, которая будет регулировать проведение эксперимента по онлайн-продаже лекарств, отпускающихся по рецепту. Эксперимент предполагается начать в марте 2023 года и провести его в Москве, Московской и Белгородской областях.

Законопроект предусматривает обязанность продавцов сверять личность того, кто владеет рецептом с личностью того, кто в итоге получит препарат. В Минздраве инициативу объяснили повышением доступности рецептурных лекарств для россиян.

Безрецептурные лекарства разрешено продавать в России дистанционно с мая 2020 года.

Фото на обложке: Adul10 / Shutterstock

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