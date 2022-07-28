Федеральные власти одобрили законопроект об онлайн-продаже рецептурных лекарств. В рамках эксперимента продажу предполагается начать в марте 2023 года. Продавцы должны будут сверять личность того, кто получил рецепт, и кто получил препарат.
Правительство РФ дало добро законопроекту, предложенному Минэкономразвития, который разрешит дистанционную продажу в России рецептурных лекарств. Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин, пишут «РИА Новости».
Законопроектом предлагается дополнить федеральный закон о продаже в России лекарственных средств статьей, которая будет регулировать проведение эксперимента по онлайн-продаже лекарств, отпускающихся по рецепту. Эксперимент предполагается начать в марте 2023 года и провести его в Москве, Московской и Белгородской областях.
Законопроект предусматривает обязанность продавцов сверять личность того, кто владеет рецептом с личностью того, кто в итоге получит препарат. В Минздраве инициативу объяснили повышением доступности рецептурных лекарств для россиян.
Безрецептурные лекарства разрешено продавать в России дистанционно с мая 2020 года.
Фото на обложке: Adul10 /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Delivery Club будет доставлять лекарства ночью за полчаса
- 2 Медицина, общепит и IT: как отечественный рынок готов к импортозамещению?
- 3 «Л'Этуаль» создала собственную IT-компанию
- 4 Как работать с «Яндекс.Метрикой» — руководство по установке и настройке
- 5 Может ли бизнес работать без сайта? Разбираемся, всегда ли достаточно только соцсетей
ВОЗМОЖНОСТИ
31 июля 2022
31 июля 2022