Владелец Cropp и Reserved закроет в России 50 магазинов

Китайская компания FES Retail, которая ранее приобрела российский бизнес польского ритейлера LPP, собирается закрыть 50 магазинов в стране, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.
В марте производитель LPP, поставлявший товары под брендами Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp и House, закрыл все торговые точки в России, а позднее решил продать акции российской «дочки» китайскому консорциуму.
Теперь FES Retail собирается оптимизировать бизнес и для этого закроет магазины с низким оборотом. Под удар попали и те точки, для которых стоимость аренды стала невыгодной.
Компания Far East Services FZCO зарегистрирована в ОАЭ, с июня ей принадлежат 95% российской операционной структуры LPP. Оставшимися 5% владеет генеральный директор LPP S.А. в России Анна Пилюгина.
В октябре испанская Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, решила продать свои российские активы ливанской группе Azadea. Позднее стало известно, что магазины Zara откроются в России под названием «Новая мода»
Некоторые бренды намерены окончательно уйти с российского рынка. Ранее эксперты прогнозировали закрытие всех магазинов американской компании Gap в стране.
Фото на обложке: Wirestock Creators /
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