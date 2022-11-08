Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Владелец Cropp и Reserved закроет в России 50 магазинов

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Китайская компания FES Retail, которая ранее приобрела российский бизнес польского ритейлера LPP, собирается закрыть 50 магазинов в стране, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Владелец Cropp и Reserved закроет в России 50 магазинов

В марте производитель LPP, поставлявший товары под брендами Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp и House, закрыл все торговые точки в России, а позднее решил продать акции российской «дочки» китайскому консорциуму.

Теперь FES Retail собирается оптимизировать бизнес и для этого закроет магазины с низким оборотом. Под удар попали и те точки, для которых стоимость аренды стала невыгодной.

Компания Far East Services FZCO зарегистрирована в ОАЭ, с июня ей принадлежат 95% российской операционной структуры LPP. Оставшимися 5% владеет генеральный директор LPP S.А. в России Анна Пилюгина.

В октябре испанская Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, решила продать свои российские активы ливанской группе Azadea. Позднее стало известно, что магазины Zara откроются в России под названием «Новая мода»

Некоторые бренды намерены окончательно уйти с российского рынка. Ранее эксперты прогнозировали закрытие всех магазинов американской компании Gap в стране.

Фото на обложке: Wirestock Creators / Shutterstock

Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали продажу кодов для пополнения PlayStation и iTunes под видом подарков
  2. 2 Не оправдали надежд: бизнес начинает отказываться от роботов
  3. 3 «Детский мир» объявил о переходе компании в частный бизнес
  4. 4 Вернуть всех: что могут сделать торговые центры и бренды, чтобы снова привлечь покупателей
  5. 5 PickPoint получил иски более чем на 300 млн рублей от онлайн-магазинов
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

11 ноября 2022

AI Journey Contest

13 ноября 2022

Конкурс для начинающих предпринимателей FranchCamp

13 ноября 2022

Sovcombank Team Challenge 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ