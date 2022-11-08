Владелец Cropp и Reserved закроет в России 50 магазинов

Китайская компания FES Retail, которая ранее приобрела российский бизнес польского ритейлера LPP, собирается закрыть 50 магазинов в стране, пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

В марте производитель LPP, поставлявший товары под брендами Sinsay, Reserved, Mohito, Cropp и House, закрыл все торговые точки в России, а позднее решил продать акции российской «дочки» китайскому консорциуму.

Теперь FES Retail собирается оптимизировать бизнес и для этого закроет магазины с низким оборотом. Под удар попали и те точки, для которых стоимость аренды стала невыгодной.

Компания Far East Services FZCO зарегистрирована в ОАЭ, с июня ей принадлежат 95% российской операционной структуры LPP. Оставшимися 5% владеет генеральный директор LPP S.А. в России Анна Пилюгина.

В октябре испанская Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, решила продать свои российские активы ливанской группе Azadea. Позднее стало известно, что магазины Zara откроются в России под названием «Новая мода»

Некоторые бренды намерены окончательно уйти с российского рынка. Ранее эксперты прогнозировали закрытие всех магазинов американской компании Gap в стране.

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