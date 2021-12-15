Книжная сеть «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова

Сеть книжных магазинов «Республика», находящаяся в процедуре банкротства, перешла под контроль к бизнесмену Игорю Дериглазову, который развивает схожие по формату магазины в Казахстане. Он купил компанию-лицензиата сети «ПроЛайф».

100% лицензиата книжной сети «Республика» ООО «ПроЛайф» 8 ноября 2021 года перешли в управление от Регины Мухидиновой к ООО «Интел-Руал», 99% которого принадлежат Игорю Дериглазову, а 1% — гендиректору «ПроЛайфа» Артему Кривенко, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.

Дериглазов — один из крупнейших бизнесменов Казахстана, основатель холдинга «Меломан». Он развивает схожие по формату с «Республикой» сети магазинов «Меломан», Marwin и Booking, в которых продаются аудио- и видеопродукция, книги, игрушки, бытовая электроника и пр. Также в холдинг Дериглазова входят и другие активы в Казахстане, среди которых сеть гипермаркетов формата DIY «Комфорт» и кинотеатры «Арсенал».

До 2020 года «Республика» была одной из крупнейших независимых книжных сетей в России с 40 магазинами. На фоне финансовых проблем из-за пандемии коронавируса сеть сократилась в четыре раза — до девяти точек, которые основное юрлицо сети ООО «Республика» передало в управление франчайзи (ООО «ПроЛайф»).

В ноябре 2020 года ООО «Республика» подала заявленире о собственном банкротстве. В апреле Арбитражный суд Москвы признал его обоснованным. Долг юрлица перед кредиторами оценивался в 802 млн рублей.

Коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева не раскрыла сумму сделки, но уточнила, что новый акционер не планирует перепродажу сети. По ее словам, сейчас разрабатывается новая стратегия развития, в рамках которой планируется «вернуть былое величие». На данный момент лицензиат управляет восемью точками и интернет-магазином, но сеть планируется расширять. 1 февраля откроется девятый магазин в Москве. Также компания рассматривает дополнительные локации в Сочи и Санкт-Петербурге.

Решение о том, будет ли сохранен бренд «Республика», пока не принято, добавила Яковлева. Процедура банкротства ООО «Республика» не затрагивает ООО «ПроЛайф», оно продолжает использовать товарный знак на основании лицензионного договора.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!