Книжная сеть «Республика» перешла под контроль казахстанского бизнесмена Игоря Дериглазова

Сеть книжных магазинов «Республика», находящаяся в процедуре банкротства, перешла под контроль к бизнесмену Игорю Дериглазову, который развивает схожие по формату магазины в Казахстане. Он купил компанию-лицензиата сети «ПроЛайф».
100% лицензиата книжной сети «Республика» ООО «ПроЛайф» 8 ноября 2021 года перешли в управление от Регины Мухидиновой к ООО «Интел-Руал», 99% которого принадлежат Игорю Дериглазову, а 1% — гендиректору «ПроЛайфа» Артему Кривенко, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Kartoteka.ru.
Дериглазов — один из крупнейших бизнесменов Казахстана, основатель холдинга «Меломан». Он развивает схожие по формату с «Республикой» сети магазинов «Меломан», Marwin и Booking, в которых продаются аудио- и видеопродукция, книги, игрушки, бытовая электроника и пр. Также в холдинг Дериглазова входят и другие активы в Казахстане, среди которых сеть гипермаркетов формата DIY «Комфорт» и кинотеатры «Арсенал».
До 2020 года «Республика» была одной из крупнейших независимых книжных сетей в России с 40 магазинами. На фоне финансовых проблем из-за пандемии коронавируса сеть сократилась в четыре раза — до девяти точек, которые основное юрлицо сети ООО «Республика» передало в управление франчайзи (ООО «ПроЛайф»).
В ноябре 2020 года ООО «Республика» подала заявленире о собственном банкротстве. В апреле Арбитражный суд Москвы признал его обоснованным. Долг юрлица перед кредиторами оценивался в 802 млн рублей.
Коммерческий директор «Республики» Наталья Яковлева не раскрыла сумму сделки, но уточнила, что новый акционер не планирует перепродажу сети. По ее словам, сейчас разрабатывается новая стратегия развития, в рамках которой планируется «вернуть былое величие». На данный момент лицензиат управляет восемью точками и интернет-магазином, но сеть планируется расширять. 1 февраля откроется девятый магазин в Москве. Также компания рассматривает дополнительные локации в Сочи и Санкт-Петербурге.
Решение о том, будет ли сохранен бренд «Республика», пока не принято, добавила Яковлева. Процедура банкротства ООО «Республика» не затрагивает ООО «ПроЛайф», оно продолжает использовать товарный знак на основании лицензионного договора.
Фото на обложке: mojowave /
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