Новые налоговые поправки повлияют на работу ресторанного бизнеса — эксперт

Для малого и среднего бизнеса хотят ввести новые налоги, но рестораторы оказались в более выгодном положении из-за возможности перейти на ОСНО с нулевым НДС.

Новые налоговые поправки, которые внес Минфин РФ в правительство в конце мая, повлияют на работу ресторанного бизнеса, но это влияние не будет болезненным благодаря переходу на ОСНО с льготным НДС. Такое мнение высказал RB.RU основатель «Мясо & Рыба», Общественный уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Сергей Миронов.

Налоговые изменения коснутся всех ресторанов с высоким уровнем обслуживания, но почти не затронут небольшие заведения и фаст-фуд.

По словам эксперта, в случае принятия нововведений у рестораторов будет три варианта развития событий.

Первый вариант, говорит Миронов, это платить 5% НДС, который нельзя вычесть, после достижения оборота в 60 млн рублей, что по сути является «оборотным процентом». Эти 5% добавляются к уже привычным налогам упрощенной системы — это или 6% с доходов или 15% с «доходы минус расходы». Второй вариант — это 20% НДС по ОСНО с вычетами. В обоих случаях рестораторам не надо платить налог на прибыль. Третий вариант — это уйти на общую систему налогообложения, где для ресторанного бизнеса с оборотом до 2 млрд рублей предусмотрен нулевой НДС.

«В этом случае рестораторам придется уплачивать налог на прибыль в 25%, а не в 20%, как ранее, но это процент с прибыли, а не с оборота, что для ресторанного бизнеса существенно», — сказал эксперт.

Именно льготный НДС на ОСНО позволит ресторанному бизнесу работать безболезненно.

«Для ресторанного бизнеса это не болезненно, каких-то особенных проблем я не вижу», — заявил Миронов.

Миронов не исключил повышения цен в ресторанах после введения новой системы налогообложения. Но, благодаря возможности перейти на льготную систему с нулевым НДС, это повышение будет незначительным.

Минфин 28 мая внес в правительство РФ пакет законопроектов, включающий в себя поправки в Налоговый кодекс. Предложения будут рассмотрены на комиссии по законопроектной деятельности, а затем — на заседании Правительства РФ. Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию (длится до 30 июля), а начнут действовать, предположительно, в 2025 году.

В числе предложений Минфина РФ – корректировка налогового режима для малого и среднего бизнеса. Ведомство предложило скорректировать режим упрощенной системы налогообложения (УСН) с увеличением порога применения этой системы до 450 млн рублей и одновременным появлением обязанности компаний выплачивать НДС при обороте от 60 млн рублей в добавление к существующим налогам. Для предприятий, работающих по ОСНО, увеличится налог на прибыль с 20% до 25%.

Предприятиям будет предоставлена альтернатива по выплате НДС на выбор: либо общий режим со ставкой 20% (10% для определенной категории товаров) и всеми вычетами, либо 5%-ный НДС без права на вычеты при выручке 60-250 млн рублей и 7% при выручке 250-450 млн рублей, писал «Интерфакс».

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