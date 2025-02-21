Владельцев бань и сараев с фундаментом обязали платить налог

Владельцы хозяйственных построек с фундаментом — бань, теплиц и сараев — должны платить на них налог с 1 января 2025 года, напомнила основатель юридической компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева в беседе с «РИА Новости».

Юрист пояснила, что введение налога вызвано «необходимостью систематизировать учет недвижимости и скорректировать налоговую нагрузку в отношении объектов, которые ранее оставались вне сферы имущественного налогообложения». По ее словам, постройки с фундаментом должны быть учтены в Росреестре, а ставка налогообложения по ним варьируется от 0,1 до 0,3% их кадастровой стоимости.

На временные конструкции налог платить не нужно, а вывести капитальную постройку из-под налогообложения «возможно только на правовом основании», например, присвоив объекту статус некапитального строения, добавила Вепренцева.

По ее словам, для построек площадью до 50 кв. м установлен льготный режим, «но только при условии, что налогоплательщик выберет один такой объект для освобождения от уплаты налога». «Также освобождены от налога инвалиды, ветераны боевых действий и некоторые другие категории лиц, определенные в налоговом законодательстве», — указала юрист.

С 1 января также введен новый порядок перерасчета налогов. Появилась единая форма заявления о перерасчете имущественного, транспортного и земельного налогов. Заявление можно направить через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС, через МФЦ, по почте или при личном посещении инспекции. Пересчитать налог можно будет за период с 2022 года.

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