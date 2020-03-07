В Москве прошла конференция по новым технологиям в ритейле, организованная X5 Retail Group

29 января в ЦДП прошла конференция, посвященная разработке, Data Science и новым технологиям в сфере ритейла. Она стала заключительным мероприятием в рамках соревнования дата-сайентистов X5 Retail Hero.

Конференцию, которой завершилось первое организованное X5 Retail Group IT-соревнование, посетило более 600 гостей. Среди них были специалисты по данным, Java- и Python-разработчики из крупнейших российских и зарубежных компаний. Интерес к мероприятию проявили сотрудники «Яндекса», Сбербанка, Ozon, Samsung, Skillbox, Huawei, Kaspersky, «Альфа-банка» и многих других технологических компаний.



Всего на конференции было пять тематических секций:



«Новый retail» о технологиях и цифровизации; «ML trainings» о решении задач с помощью машинного обучения; «Новые технологии» о DevOps и Data Science; «Карьера в новых специальностях: DS, IT» о карьере и образовании в IT; «DS keynote» о проблемах Data Science.

Дмитрий Свирчков (Data Scientist, QIWI), «Каким клиентам нужно отправить SMS?»;

(Data Scientist, QIWI), «Каким клиентам нужно отправить SMS?»; Александр Желубенков (Senior Data Scientist, Lamoda), «Как расставить товары по полкам?»;

(Senior Data Scientist, Lamoda), «Как расставить товары по полкам?»; Антон Протопопов (Data Scientist, Aarki), «Какие товары клиент вероятно купит в следующий раз?»;

(Data Scientist, Aarki), «Какие товары клиент вероятно купит в следующий раз?»; Михаил Трофимов (руководитель команды ML-инфраструктуры, Joom), «Публичные решения и щепотка соли: обзор третьего решения второй задачи».

Ребята, не бойтесь идти в ритейл. Ритейл — это не зашквар. Тут тоже есть крутые задачи, тут тоже есть место для крутых, талантливых новых ребят. Алексей Натекин, основатель Data Souls

В рамках конференции прошло награждение победителей X5 Retail Hero. Разработчики, представившие лучшие решения, получили денежные призы. Кроме того, победители выступили с докладами, рассказали, какую задачу решали в ходе соревнования, и поделились знаниями, которые позволили им стать финалистами.

Кроме победителей IT-соревнования, на конференции выступили и другие разработчики, дата-сайентисты, главы подразделений крупных компаний. Вот некоторые из них:

Анатолий Орлов , технический директор «AliExpress Россия» рассказал о технологиях в сфере ритейла.

, технический директор «AliExpress Россия» рассказал о технологиях в сфере ритейла. Александр Фонарев , сооснователь и главный дата-сайентист в Rubbles, и Максим Павлов из X5 Retail Group поговорили о предсказании спроса с помощью искусственного интеллекта.

, сооснователь и главный дата-сайентист в Rubbles, и из X5 Retail Group поговорили о предсказании спроса с помощью искусственного интеллекта. Юрий Юрченко , директор по рискам и внутреннему контролю, X5 Retail Group, представил доклад на тему «Валидация эффектов цифровых проектов».

, директор по рискам и внутреннему контролю, X5 Retail Group, представил доклад на тему «Валидация эффектов цифровых проектов». Иван Максимов , дата-сайентист в Delivery Club, рассказал про «каннибализацию» в ритейле и электронной коммерции.

, дата-сайентист в Delivery Club, рассказал про «каннибализацию» в ритейле и электронной коммерции. Алексей Миловидов , ведущий разработчик в Yandex, объяснил, как перестать бояться и начать разрабатывать специализированные структуры данных.

, ведущий разработчик в Yandex, объяснил, как перестать бояться и начать разрабатывать специализированные структуры данных. Георг Гаал , производственный инженер в X5 Retail Group, рассказал, как компания строит DevOps в видеоаналитике.

, производственный инженер в X5 Retail Group, рассказал, как компания строит DevOps в видеоаналитике. Асхат Уразбаев , основатель ScrumTrek, представил доклад на тему «Гибкое управление DS проектами».

, основатель ScrumTrek, представил доклад на тему «Гибкое управление DS проектами». Валерий Бабушкин , директор направления Data Science, X5 Retail Group, объяснил, почему вы никогда не найдете дата-сайентиста и как скрестить аплифт-деревья и RL для рекомендательной системы.

, директор направления Data Science, X5 Retail Group, объяснил, почему вы никогда не найдете дата-сайентиста и как скрестить аплифт-деревья и RL для рекомендательной системы. Юрий Дорн , руководитель программы Ozon Masters в Ozon, подсказал, где и как учиться Data Science.

, руководитель программы Ozon Masters в Ozon, подсказал, где и как учиться Data Science. Виктор Кантор, главный дата-сайентист в МТС, рассказал, что он понял про карьеру в Data Science после десяти лет работы, сотен собеседований и тысяч студентов.

Мне кажется, в ритейле очень много интересных, сложных задач, которые ждут решений. Реально возможно анализом данных, машинным обучением, всем, что связано с Big Data, приносить пользу бизнесу. Александр Желубенков, старший дата-сайентист в Lamoda

Мы в компании работаем с разными индустриями — и с банкингом, и с ритейлом, и с промышленностью — и видим, что ритейл находится на пике использования методов анализа данных и машинного обучения. Данных действительно много, и они сосредоточены вокруг основных бизнес-процессов, которые находятся в тех местах, где машинное обучение, то есть небольшой прирост в эффективности процессов, даст существенный экономический эффект. Александр Фонарев, сооснователь и главный дата-сайентист в Rubbles

Посмотрите, как это было:



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Фото: Spinon