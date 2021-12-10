Объем рынка розничного онлайн-экспорта из России достигнет $1,5 млрд к концу года — исследование

В 2021 году рынок розничного онлайн-экспорта товаров из России вырастет на 31% и достигнет $1,51 млрд, выяснилось в ходе совместного исследования eBay и Data Insight. По подсчетам аналитиков, количество посылок за рубеж вырастет на 86% и составит 50,9 млн отправлений. Самой популярной интернет-площадкой для трансграничной торговли является eBay, которую использует каждый третий онлайн-экспортер.
Эксперты прогнозируют, что к концу 2021 года рынок розничного онлайн-экспорта вырастет на 31% и достигнет $1,51 млрд. Количество экспортных посылок увеличится на рекордные 86% и составит 50,9 млн отправлений.
Среди популярных онлайн-плоощадок eBay сохраняет за собой лидерство в 2021 году — его использует 34% продавцов для продаж за рубеж, то есть каждый третий онлайн-экспортер в России. Также среди приоритетных каналов для трансграничной торговли селлеры выделяют Instagram (33%) и собственный сайт и/или мобильное приложение (26%).
Что касается географии распределения экспортного оборота российских предпринимателей, в лидерах среди стран дальнего зарубежья остаются США (15%), страны Европейского союза (9%), а также Израиль (4%). В топ-3 ближнего зарубежья традиционно вошли Беларусь (29%), Казахстан (18%) и Украина (6%).
В 2021 году самыми динамично растущими категориями на рынке стали «Книги, игры, винил, диски» (+151%) и «Косметика» (+102%). Основная часть оборота от общего числа экспортных заказов распределилась между категориями:
- «Одежда и обувь» (40%);
- «Коллекционные товары» (11%);
- «Товары для дома и интерьера» (9%);
- «Электроника» (8%);
- «Товары для спорта, отдыха и досуга» (5%).
В топ-5 наиболее популярных категорий на eBay по объему выручки у российских экспортеров вошли:
- «Мода» (30%);
- «Коллекционные товары» (31%);
- «Электроника» (16%);
- «Автозапчасти и аксессуары» (13%);
- «Лайфстайл» (6%).
Лидерами роста оказались «Коллекционные товары» (+31% относительно прошлого года), «Автозапчасти и аксессуары» (+16%) и «Лайфстайл» (+10%).
Согласно исследованию, одной из наиболее перспективных категорий также являются «Ювелирные украшения», продавцы которой на данный момент сталкиваются со множеством барьеров. По данным eBay, доля оборота экспорта ювелирных изделий в Израиле в 12 раз выше аналогичного показателя в РФ.
По мнению экспертов, основными сдерживающими факторами для трансграничной торговли ювелирными изделиями являются ограниченный доступ к двухступенчатой системе оформления экспорта, трудоемкая процедура государственного пробирного контроля и порядок постановки на учет. Кроме того, у ювелирных изделий высокие расходы на страхование при перевозке и хранении.
В 2021 году лидерами роста экспортной активности показали Южный ФО (+26), Уральский ФО (+25) и Приволжский ФО (+20). Кроме того, согласно статистике, в топ-10 наиболее активных регионов вошли Башкортостан (региональный экспортный индекс = 331), Тюменская область (184), Кемеровская область (150), Санкт-Петербург (141), Москва (127), Хакасия (123), Челябинская область (120), Удмуртия (119), Волгоградская область (117), Курганская область (112).
Данные для исследования были собраны в рамках экспертных интервью и анализа внутренних данных компаний-участников рынка, которые были собраны в ноябре 2021 года. В исследовании приняли участие логистические компании, крупнейшие онлайн магазины и экспортеры.
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