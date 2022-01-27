Продвижение на классифайдах: пять советов новичкам для повышения эффективности

Избежать ошибок и использовать классифайды в качестве канала сбыта с максимальной пользой помогут пять советов от коммерческого директора Calltouch Артура Саркисяна

По данным совместного исследования «Авито» и Data Insight, 85% посетителей классифайдов (сайтов объявлений) хотя бы раз за последние шесть месяцев покупали на них новые товары у частных лиц или компаний.

1. Присвойте каждому лоту свой номер телефона

Работа на классифайдах так же, как и на маркетплейсах или в соцсетях, предполагает постоянные A/B-тесты. Когда заводишь множество товаров на нескольких площадках, нужно на каждой пробовать делать разные описания, менять заголовки и ракурс фото и видео, а после сравнивать, что лучше сработает.

Чтобы не запутаться и сделать правильные выводы, лучше использовать технологию подменных номеров: на каждый лот выделить собственный номер, заведенный в аналитику коллтрекинга или CRM-систему. Тогда удастся собрать все данные и понять, какие объявления дают результат, а от каких вы ничего не получаете.

Аналитику можно расширить за счет тегирования и прослушивания звонков. Так вы поймете, как общаются операторы и сейлз-менеджеры с клиентами, которые звонят с классифайдов.

Часто специалист по продажам не выявляет реальных потребностей клиента. Возможно, для аудитории таких площадок нужен иной подход в общении, не как у интернет-магазина. Это поможет оценить аналитика.

2. Используйте post-view-аналитику

Иногда объявление на классифайде висит, но по нему никто не звонит. Решение снять его может быть поспешным и ошибочным.

Возможно, кто-то из посетителей узнавал о товаре через поиск «Авито», читал его описание, но решение о покупке принимал через несколько дней, недель или даже месяцев, заказывая с вашего официального сайта напрямую. Так случается на рынке дорогих товаров отложенного спроса: недвижимости или автомобилей. И наши собственные кейсы с «Дом.рф» и Mazda это подтверждают.

Узнать о том, что в цепочке знакомства с товаром было объявление с классифайда, причем оно сыграло какую-то роль в повышении знания о продукте, можно только после покупки. Технически это решается интеграцией коллтрекера с DCM (DoubleClick Campaign Manager от Google). Последний присваивает каждому пользователю свой ID, по которому можно отследить клиента даже спустя время и сопровождать по воронке продаж.

Также можно настроить кампанию так, чтобы получать сообщения, когда вернулся пользователь, увидевший рекламу или карточку товара. И поскольку он изучал информацию не только на классифайдах, но и на сайте, значит, он на шаг ближе к покупке, чем те, кто на площадке впервые.

3. Изучите внутренние инструменты классифайдов

Классифайды заинтересованы в том, чтобы компании успешно вели бизнес на их платформах, вкладывали деньги в продвижение продуктов, поэтому самостоятельно развивают инструменты аналитики.

Например, на ЦИАНе, в «Авто.ру» и «Авито» есть собственный коллтрекинг, который позволяет проанализировать, какие карточки пользуются большим спросом: что лучше открывают, по каким чаще звонят.

В процессе A/B-тестирования важно ориентироваться на всю доступную для анализа информацию, и платформы ее предоставляют.

4. Запомните, что у сквозной аналитики нет порога входа

Есть предубеждение, что сквозная аналитика — скорее история для среднего и крупного бизнеса, а небольшим компаниям достаточно все заносить в Excel. На самом деле такого «порога входа» нет.

Если компании нужно посчитать показатели рентабельности, сравнить, какой рекламный канал (баннеры, контекст, продвижение на классифайдах или даже наружка) лучше влияет не только на объем обращений, но и на продажи, сквозная аналитика не будет лишней.

По данным исследования Rethink Data от Seagate, 44% доступных данных организации вообще не собирают, а из оставшейся части не используют 43%. Сквозная аналитика позволяет эту информацию агрегировать и оцифровать, чтобы эффективнее строить бизнес.

5. Подготовьте реальные фото и видео

На классифайдах ценятся реальные фото- и видеообзоры в объявлении, а не скопированные изображения с сайта производителя. Также у некоторых площадок есть продвинутые системы анализа фотографий — они помогают определять контент и формировать рекомендации для пользователей. А попадание в такие рекомендации гарантирует бесплатный органический охват.

Перед составлением объявления важно понять, на какие вещи обращает внимание пользователь, и исходя из этого сделать подробное и уникальное описание. Когда все шаблонно, разница между товарами не видна. Индивидуальность текста, сторителлинг и личный опыт использования товара, если он есть, действительно продают.

В случае с классифайдами работают те же инструменты стимулирования сбыта, что и на маркетплейсах: призывы к действию, акции, скидки, подарки, рассказ о товарах-дополнителях и так далее.

Классифайды — полноценный инструмент для продаж и информирования потребителей о товарах и услугах. Перспективность ниши подтверждает и то, что даже крупные игроки запускают собственные «доски объявлений».

Если вы находите время и смысл, чтобы разбираться в директ-маркетинге, социальных сетях, работе на маркетплейсах — инвестировать в рекламу и повышать эффективность отдачи этих каналов — значит, и к классифайдам отношение должно быть соответствующее.

Конкуренция растет, поэтому просто загрузить товары на «Авито» и получать постоянную стабильную прибыль без тестов и гибкой настройки, в пассивном режиме становится сложнее. Но и выиграть получится больше: площадки становятся удобнее, и потребители ими охотно пользуются.

Фото на обложке: Oleksandr Berezko / Shutterstock





