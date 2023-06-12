Каждый второй соискатель в ритейле хотел бы стать предпринимателем — опрос

Каждый второй ищущий работу в сфере розничной торговли хотел бы стать предпринимателем, показал опрос. Открытием собственного дела больше других интересуется молодежь, но выражают готовность к действиям только треть респондентов – большинство не готовы к ответственности и рискам.

46% соискателей в ритейле хотели бы попробовать себя в роли предпринимателя, показал опрос «Авито Работы» и торговой сети «Пятерочка».

Больше других (55%) предпринимательством интересуется молодежь. Однако выразили готовность к открытию своего дела только 27% респондентов. Большинство же боятся ответственности и не готовы к рискам.

Работу не полностью самостоятельно, а по франшизе, оценили 39% участников опроса. В основном это мужчины (47%) в возрасте от 25 до 34 лет. Только один из пяти опрошенных уверен, что сможет построить бизнес самостоятельно без поддержки крупных компаний.

Исследование проводилось в апреле 2023 года среди более чем 2 тыс. респондентов.

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