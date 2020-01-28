Немецкий инвестор Кристоф Рэтке научит вести бизнес московские стартапы
Инвестор и предприниматель из Берлина Кристоф Рэтке 23 января проведет в Москве стартап-митап Christoph's Feedback, по итогам которого отберет стартапы для участия в обучающем проекте в Берлине. Об этом Rusbase рассказал представитель компании Loga Group (организатор митапа).
На мероприятии Рэтке расскажет, над чем работают стартапы в Берлине и как критически подойти к идее своего проекта, обнаружить проблемы и принять меры.
Выбранные инвестором стартапы пройдут трехнедельную программу мероприятий Christoph's Feedback, где смогут показать свой стартап или презентовать бизнес-идею. Участники проекта получат обратную связь: совет по развитию бизнеса, рекомендацию пересмотреть идею или вовсе свернуть проект.
Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке. Участие бесплатное.
Christoph's Feedback был запущен в апреле 2015 года. В проекте приняли участие более 3 тысяч человек.
Кристоф Рэтке является инвестором и советником немецких промышленных гигантов, таких как BASF и Telekom, ведет подкаст о том, как стать бизнес-ангелом.
Фото: Unsplash
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