Выручка российских разработчиков решений для распознавания лиц выросла в 2022 году до 35%

В 2022 году выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30-35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.
Выручка у VisionLabs в прошлом году составила 1,4 млрд рублей, NtechLab — 30% по сравнению с 2021 годом, когда компания получила 1 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».
Увеличить доходы за рубежом удалось в 2022 году не всем. В RecFaces сообщили, что на фоне общей геополитической ситуации многие рыночные механики перестали работать, в связи с чем пришлось заново выводить бренд на зарубежные рынки.
Эксперты говорят, что продажи решений на основе AI в целом растут на 5–10% быстрее, чем общесистемного софта. Однако, по их словам, в этом году самыми востребованными будут решения для кибербезопасности и облачные платформы.
Фото на обложке: Microgen /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «ВКонтакте» в течение полугода запустит сервис для распознавания дипфейков
- 2 В России в несколько раз вырос спрос на аренду игровых приставок
- 3 Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 января
- 4 Продуктовые ритейлеры запустили технологию проверки сроков годности молочной продукции
- 5 Основатель рекламного агентства DeadLine Роман Колесников запустил бренд зоотоваров Bushy
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2023
18 января 2023
19 января 2023