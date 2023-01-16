Выручка российских разработчиков решений для распознавания лиц выросла в 2022 году до 35%

В 2022 году выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30-35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.

Выручка у VisionLabs в прошлом году составила 1,4 млрд рублей, NtechLab — 30% по сравнению с 2021 годом, когда компания получила 1 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

Увеличить доходы за рубежом удалось в 2022 году не всем. В RecFaces сообщили, что на фоне общей геополитической ситуации многие рыночные механики перестали работать, в связи с чем пришлось заново выводить бренд на зарубежные рынки.

Эксперты говорят, что продажи решений на основе AI в целом растут на 5–10% быстрее, чем общесистемного софта. Однако, по их словам, в этом году самыми востребованными будут решения для кибербезопасности и облачные платформы.

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