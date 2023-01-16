Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Выручка российских разработчиков решений для распознавания лиц выросла в 2022 году до 35%

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году выручка российских разработчиков искусственного интеллекта для распознавания лиц выросла на 30-35%. Компании также нарастили экспорт в страны Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, в Индию и Южную Америку.

Выручка российских разработчиков решений для распознавания лиц выросла в 2022 году до 35%

Выручка у VisionLabs в прошлом году составила 1,4 млрд рублей, NtechLab — 30% по сравнению с 2021 годом, когда компания получила 1 млрд рублей, узнал «Коммерсантъ».

Увеличить доходы за рубежом удалось в 2022 году не всем. В RecFaces сообщили, что на фоне общей геополитической ситуации многие рыночные механики перестали работать, в связи с чем пришлось заново выводить бренд на зарубежные рынки.

Эксперты говорят, что продажи решений на основе AI в целом растут на 5–10% быстрее, чем общесистемного софта. Однако, по их словам, в этом году самыми востребованными будут решения для кибербезопасности и облачные платформы.

Фото на обложке: Microgen / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «ВКонтакте» в течение полугода запустит сервис для распознавания дипфейков
  2. 2 В России в несколько раз вырос спрос на аренду игровых приставок
  3. 3 Fintech-сервис CarMoney меняет прописку, просроченную молочку не пропустят на кассе: главное 16 января
  4. 4 Продуктовые ритейлеры запустили технологию проверки сроков годности молочной продукции
  5. 5 Основатель рекламного агентства DeadLine Роман Колесников запустил бренд зоотоваров Bushy

ВОЗМОЖНОСТИ

16 января 2023

«Финам Акселератор»

18 января 2023

Seasons Tech 3.0

19 января 2023

Goznak Startup Lab

Все ВОЗМОЖНОСТИ