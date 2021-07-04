Связанная с российскими хакерами кибератака привела к закрытию 800 шведских магазинов

Кибератака, связанная с хакерской группой REvil, вынудила шведскую сеть продуктовых магазинов Coop закрыть все свои 800 магазинов, пишет Reuters. Продавцы не смогли управлять кассовыми аппаратами.

Coop — одна из крупнейших сетей продуктовых магазинов Швеции. В заявлении компании говорится, что атака затронула инструмент, используемый для удаленного обновления кассовых сборов. Это привело к сбою при принятии платежей. «Мы устраняли неполадки и восстанавливали работу всю ночь, но сообщили, что нужно будет закрыть все магазины сегодня», — сказала шведскому телевидению представитель Coop Тереза ​​Кнапп.

От кибератаки в различной степени также пострадали шведские государственные железные дороги, сеть аптек и другие предприятия.

Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал нападение «очень опасным» и сказал, что ситуация показала бизнесу и государственным учреждениям необходимость повышения своей готовности. «В другой геополитической ситуации это могут быть государственные деятели, которые нападут на нас таким образом, чтобы закрыть общество и создать хаос», — сказал он.

Кибератака, произошедшая накануне, была нацелена на американского поставщика IT-технологий Kaseya. В ее организации подозревают REvil — группу, которую неоднократно связывали с Россией. REvil могли захватить инструмент управления компьютерами Kaseya и распространить вредоносное обновление. Это в свою очередь позволило заразить поставщиков услуг по управлению технологиями, обслуживающих тысячи предприятий.

Хакеры разослали пострадавшим предприятиям сообщения в зашифрованных файлах с требованием предоставить выплату в размере тысяч или миллионов долларов.

Huntress Labs, занимающаяся кибербезопасностью, заявила, что в результате атаки пострадали тысячи небольших компаний.

Президент США Джо Байден заявил, что дал указание спецслужбам США расследовать, кто стоит за атакой.

Kaseya сообщила, что работает с ФБР. ФБР заявило о проведении расследования в сотрудничестве с Агентством кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США. «Мы призываем всех, кто может быть затронут, использовать рекомендуемые меры по снижению рисков, а пользователей — следовать указаниям Kaseya и немедленно выключить серверы VSA», — говорится в сообщении агентства.

Некоторые эксперты в разговоре с Reuters отметили, что нападение организовали в пятницу перед долгими выходными в США, и его целью было как можно более быстрое распространение атаки при отсутствии сотрудников на работе. «То, что мы видим сейчас с точки зрения жертв, вероятно, только верхушка айсберга», — сказал старший вице-президент компании в сфере безопасности CrowdStrike Адам Мейерс.

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Фото: Jeppe Gustafsson / Shutterstock