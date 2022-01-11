Резидент «Сколково» «Промобот» показал новую версию человекоподобного робота

Пермский резидент «Сколково» «Промобот» создал и начал продажи новой версии человекоподобного робота-компаньона Robo-C-2, способного выражать множество эмоций, жестикулировать подвижными руками и взаимодействовать с аудиторией.

Приобрести робота модели Robo-C-2 можно по цене от 2,8 млн рублей, сообщил RB.RU директор по развитию «Промобота» Олег Кивокурцев. Новые человекоподобные роботы в скором времени отправятся в торговые центры, МФЦ и музеи.

Робот оснащен новыми сероприводами, широким диапазоном регулирования микромимики, гиперреалистичными силиконовой кожей и глазами. Технология Promobot позволяет воспроизводить свыше 600 вариантов микромимики человека, максимально реалистично имитируя эмоции.

«Руки робота способны выдержать нагрузку до одного килограмма, он может что-то взять в руку, указать направление, пожать руку собеседника», — рассказал Олег Кивокурцев.

Робот может работать в режимах базовой жестикуляции, двигать конечностями по команде извне и по команде инженера.

В перспективе робота научат писать на разных языках и рисовать, а также разработают для него ноги на основе системы динамической стабилизации.

В настоящий момент в России проданы 19 роботов модели Robo-C: они работают в МФЦ Москвы, Перми, медицинских вузах и музеях. В сумме с Promobot V.4. компания произвела и поставила клиентам более 700 сервисных роботов в 43 страны.

Общий объем привлеченных Promobot средств, согласно данным Crunchbase, составляет $8,1 млн. В компанию инвестировали Фонд развития интернет-инициатив, Фонд содействия инновациям, «МСП Банк» и Vostok Ventures. По итогам 2020 года ООО «Промобот» получило выручку в размере 203,6 млн рублей при убытке в 5,3 млн рублей. Наибольшей долей в 22% в Promobot владееет ООО «ФРИИ Инвест».

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Фото на обложке: Промобот