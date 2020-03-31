Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

РФПИ вложит сотни миллионов рублей в производство лекарства от коронавируса

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит сотни миллионов рублей в производство аналога японского лекарства против гриппа «Фавипиравир». Препарат показал свою эффективность при лечении коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

РФПИ вложит сотни миллионов рублей в производство лекарства от коронавируса

«Фавипиравир» был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings.

Для производства аналога лекарства в России РФПИ и центр высоких технологий «Химрар» создадут совместное предприятие. Стороны станут владельцами в новом юрлице на паритетных началах.

Размер инвестиций «Химрара» в производство не называется. Стороны также надеются получить кредит от Фонда развития промышленности.

В 2020 году СП должно выпустить 60 млн упаковок «Фавипиравира». Препарат будет применяться для лечения коронавируса.

На прошлой неделе руководитель Китайского национального биотехнологического центра Чжан Синьминь рассказал, что «Фавипиравир» показал клиническую эффективность при лечении коронавируса. 

На сегодняшний день в мире насчитывается 471 тысяча человек, зараженных новой инфекцией. Умерла 21 тысяча человек, выздоровели 114 тысяч пациентов. В России 658 больных коронавирусом, скончались два человека, выздоровели 29.

Фото: Vadim Kushnerov / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

01 апреля 2020

EcoHack

01 апреля 2020

Ag Innovation Challenges

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

31 марта 2020

ЧТПЗ на базе GenerationS

31 марта 2020

LIFE.medtech 2.0

31 марта 2020

Go Global

01 апреля 2020

EcoHack

01 апреля 2020

Ag Innovation Challenges

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

26 — 27 марта 2020

RPA Start + Use Cases

27 — 29 марта 2020

Курс по венчурным инвестициям ранних стадий SEED ANGELS

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ