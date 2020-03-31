РФПИ вложит сотни миллионов рублей в производство лекарства от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) вложит сотни миллионов рублей в производство аналога японского лекарства против гриппа «Фавипиравир». Препарат показал свою эффективность при лечении коронавируса, пишет «Коммерсантъ».

«Фавипиравир» был разработан японской корпорацией Fujifilm Holdings.

Для производства аналога лекарства в России РФПИ и центр высоких технологий «Химрар» создадут совместное предприятие. Стороны станут владельцами в новом юрлице на паритетных началах.

Размер инвестиций «Химрара» в производство не называется. Стороны также надеются получить кредит от Фонда развития промышленности.

В 2020 году СП должно выпустить 60 млн упаковок «Фавипиравира». Препарат будет применяться для лечения коронавируса.

На прошлой неделе руководитель Китайского национального биотехнологического центра Чжан Синьминь рассказал, что «Фавипиравир» показал клиническую эффективность при лечении коронавируса.

На сегодняшний день в мире насчитывается 471 тысяча человек, зараженных новой инфекцией. Умерла 21 тысяча человек, выздоровели 114 тысяч пациентов. В России 658 больных коронавирусом, скончались два человека, выздоровели 29.