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Российский разработчик «Рикор» запустит производство корпусов для компьютеров

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Российский разработчик и производитель электроники «Рикор» к концу 2024 года запустит производство корпусов для компьютеров. Цех построят на базе мощностей компании в Арзамасе. Инвестиции в проект составят примерно 400 млн рублей, которые планируют окупить в пределах четырех лет. Об этом «Ведомостям» сообщил вице-президент по коммерции группы «Рикор» Сергей Куприянов.

Российский разработчик «Рикор» запустит производство корпусов для компьютеров

Корпуса будут производить не только для устройство «Рикор», но и для других российских производителей электроники. Пластик для корпусов будут закупать за рубежном, а металл — в России.

Максимальная мощность производства достигнет 1 млн корпусов в год. Это позволит закрыть потребности порядка 35% всего российского рынка. То есть, по данным «Рикор», всего отечественному рынку требуется около 2,9 млн корпусов ежегодно, оценивает Куприянов.

Локализация производства корпусов позволит повысить балл оборудования в соответствии с оценкой «отечественности» Минпромторга, говорят эксперты. За использование российского корпуса производитель получит 20 баллов в общую оценку локализации изделия, сообщил представитель IT-холдинга Fplus. 

В этому проходной балл для ПК составляет 140, при этом на 2025 год баллы пока не утверждены, добавила гендиректор консорциума «Вычислительная техника» Светлана Легостаева.

Фото на обложке: Unsplash

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