Виноделы предупредили о подорожании вина на 15% из-за маркировки

Ассоциация «Винодельческий союз» выступила против введения маркировки «Честный знак» для винодельческой продукции. Из-за этого вино может подорожать на 15% для конечного потребителя.

В ассоциации не видят смысла запуска новой системы для алкоголя, ведь такая продукция уже маркируется федеральными специальными марками, а все операции с ней отражаются в системе ЕГАИС, пишут «Ведомости».

Организация подчеркнула, что введение маркировки приведет увеличению затрат у производителей. Рост издержек приведет к повышению отпускных цен на продукцию на 4-8%, а это, в свою очередь, к удорожанию товара и для конечного потребителя.

В обращении также говорится, что из-за низкой покупательной способности россиян такой рост приведет к снижению потребления качественных легальных напитков и налоговых поступлений в бюджет.

Представитель Центра развития перспективных технологий заверил, что ничего из перечисленного виноделами не произойдет.

Цифровой код маркировки будут размещать на бумажной марке, которую производители уже наносят на свою продукцию, новых затрат на это не потребуется. Дублирования системы ЕГАИС не будет – ее интегрируют с «Честным знаком», интерфейс будет единым.

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