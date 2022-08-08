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«Рискует остановиться»: Veon предупредил о рисках с развитием сети «Вымпелкома» из-за санкций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сеть «Вымпелкома», которому принадлежит бренд «Билайн», рискует остановиться в развитии из-за санкций, которые привели к сложностям с поставками оборудования в Россию. Если санкции останутся в силе, развитие сети заморозят.

«Рискует остановиться»: Veon предупредил о рисках с развитием сети «Вымпелкома» из-за санкций

О существующих рисках заморозки развития сети «Вымпелкома» (владеет брендом «Билайн») заявил генеральный директор Veon (владеет «Вымпелкомом») Каан Терзиоглу. «Несомненно развитие замедлится и рискует остановиться», – сказал он.

Терзиоглу объяснил риски трудностями с поставками оборудования в Россию, которые возникли из-за санкций, анонсированных США в отношении технологического сектора. Санкции приведут к сокращению импорта высокотехнологичной продукции в Россию в два раза, приводили оценку в Белом Доме.

Veon активно продает вышки сотовой связи – только в прошлом году «Сервис-Телеком» купил у компании более 15 тыс. вышек за $970 млн. Еще 30 тыс. вышек выставлены на продажу, сообщил глава Veon.

Согласно отчету Veon за второй квартал 2022 года, половина выручки компании (около $1 млрд) – это доход от деятельности в России.

Фото на обложке: Deman / Shutterstock

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