Ритейлеры потратили в марте 1,4 млрд рублей на утилизацию продуктов

Торговые сети не успевают распродавать товары, которые закупили на фоне повышенного спроса в марте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илью Власенко.

Как рассказал Власенко, в середине марта ритейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на фоне сообщений о коронавирусе. Власти рекомендовали торговым сетям увеличить запасы, чтобы не допустить дефицита товаров.

Однако к концу марта покупатели стали реже ходить в магазины, хотя выросла сумма среднего чека. По словам АКОРТ, в среднем трафик упал на 30%.

Ритейлеры вынуждены списывать товары с коротким сроком годности: хлеб, овощи и фрукты, мясо, молоко, яйца. По данным АКОРТ, в марте дополнительные расходы федеральных компаний на утилизацию продуктов составили 1,4 млрд рублей.

Торговые сети предлагают отдавать товары с истекающим сроком годности на благотворительность, говорит Власенко. Сейчас у ритейлеров нет такой возможности: при передаче товаров на благотворительность они должны уплачивать НДС и налог на прибыль.