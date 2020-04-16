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Ритейлеры потратили в марте 1,4 млрд рублей на утилизацию продуктов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Торговые сети не успевают распродавать товары, которые закупили на фоне повышенного спроса в марте. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илью Власенко.

Ритейлеры потратили в марте 1,4 млрд рублей на утилизацию продуктов

Как рассказал Власенко, в середине марта ритейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на фоне сообщений о коронавирусе. Власти рекомендовали торговым сетям увеличить запасы, чтобы не допустить дефицита товаров.  

Однако к концу марта покупатели стали реже ходить в магазины, хотя выросла сумма среднего чека. По словам АКОРТ, в среднем трафик упал на 30%. 

Ритейлеры вынуждены списывать товары с коротким сроком годности: хлеб, овощи и фрукты, мясо, молоко, яйца. По данным АКОРТ, в марте дополнительные расходы федеральных компаний на утилизацию продуктов составили 1,4 млрд рублей. 

Торговые сети предлагают отдавать товары с истекающим сроком годности на благотворительность, говорит Власенко. Сейчас у ритейлеров нет такой возможности: при передаче товаров на благотворительность они должны уплачивать НДС и налог на прибыль.

Фото: Kwangmoozaa / Shutterstock

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