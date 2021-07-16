Обвиняемый Маском в шпионаже производитель электропикапов Rivian вновь сдвинул поставки первых авто

Производитель электропикапов Rivian, которого Илон Маск обвинил в промышленном шпионаже, во второй раз сдвинул поставки первой партии автомобилей. Их планировали передать владельцам в июле 2021 года, но «последствия пандемии оказали сильный эффект».
Внедорожник R1S и пикап R1T планировали поставить покупателям еще в 2020 году, но перенесли сроки на июль 2021 года. Теперь, по сообщению генерального директора Rivian Роберта Скаринджа, поставки снова сдвинули – на этот раз на сентябрь текущего года.
Скариндж сказал, что «каскадные последствия пандемии вызвали более сильный эффект, чем кто-либо ожидал», пишет The Verge.
«Пандемия повлияла на все, от строительства объекта до установки оборудования и поставки компонентов транспортных средств (особенно полупроводников)», – сказал он.
Rivian основана в 2009 году. Интерес среди институциональных инвесторов к ней появился после того, как она представила на салоне в Лос-Анджелесе свои электропикап R1T и внедорожник R1S. Ford, Amazon и другие гиганты в общей сумму инвестировали в компанию $8 млрд.
Tesla ранее обвинила своего конкурента Rivian в промышленном шпионаже – в Rivian работают 178 бывших сотрудников Tesla, по мнению компании, укравшие перед сменой места работы конфиденциальные данные, которые касаются производственных и рекрутинговых процессов в Tesla.
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