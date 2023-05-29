Роскомнадзор могут наделить правом блокировать рекомендательные сервисы — «Ведомости»

Роскомнадзор могут наделить правом блокировать рекомендательные сервисы. Соответствующий законопроект обсуждают в Госдуме – в ранней версии документа такую возможность предлагалось дать только самим пользователям.

Роскомнадзор может получить право блокировать рекомендательные сервисы. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, знакомые с новой версией законопроекта о регулировании работы рекомендательных сервисов.

Ранняя версия законопроекта, который обсуждается в Госдуме, предполагала, что правом отключения рекомендательных сервисов будут обладать только сами пользователи. Теперь же предлагается дать такую возможность государственному регулятору.

Компании, использующие алгоритмы для создания рекомендательных сервисов, будут обязаны докладывать о принципах их работы Роскомнадзору, который, в свою очередь, сможет получить доступ к серверам, на которых размещены ИТ-системы с рекомендательными алгоритмами, рассказал один из собеседников газеты.

Рекомендательные сервисы используют множество ИТ-компаний, в России крупнейшими из них являются «Яндекс» и VK.

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