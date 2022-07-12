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Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за утечку данных курьеров

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Яндекс.Еды» за утечку персональных данных курьеров. Штраф для компании составит до 100 тыс. рублей.

Роскомнадзор составил протокол на «Яндекс.Еду» за утечку данных курьеров

«Роскомнадзор составил и передал в суд административный протокол в отношении ООО "Яндекс.Еда" за предоставление неправомерного доступа к информационной системе персональных данных, что привело к незаконному распространению персональных данных курьеров сервиса», — пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Протокол составили по ч. 1 ст. 13.11 КоАП РФ, что предполагает штраф в размере до 100 тыс. рублей.

Информация о публикации в сети базы с личными данными курьеров «Яндекс.Еды» и Delivery Club изначально появилась в соцсетях. Базы содержат сведения о фамилии и имени, зашифрованный пароль, адрес электронной почты и номер телефона.

  • В конце февраля случилась крупная утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». 22 марта злоумышленники открыли сайт с картой, где можно было просмотреть данные пользователей сервиса с общей суммой заказов за последние полгода. Клиенты сервиса обращались в суд с коллективным иском из-за утечки.
  • Роскомнадзор заблокировал ресурс, где были собраны скомпрометированные персональные данные клиентов ряда компаний.
  • В конце июня «Еда» разрешила пользователям удалять информацию о своих заказах в сервисе. Сообщалось, что такая возможность скоро появится и для «Яндекс.Лавки».  
  • Власти с февраля 2022 года обсуждают вопрос ответственности бизнеса за утечки персональных данных. Минцифры предлагало ввести оборотные штрафы, однако позднее смягчило свою позицию и согласилось не вводить штрафы за первый выявленный факт утечки.

Фото на обложке: Unsplash

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