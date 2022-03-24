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Роскомнадзор заблокировал сайт украинского разработчика S.T.A.L.K.E.R.

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сайт украинского разработчика видеоигры S.T.A.L.K.E.R. заблокировали в России. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу на основании решения Генеральной прокуратуры РФ.

Роскомнадзор заблокировал сайт украинского разработчика S.T.A.L.K.E.R.

О блокировке ресурса gsc-game.com свидетельствуют данные специального реестра Роскомнадзора. В нем указано, что доступ к сайту gsc-game.com ограничен по запросу Генеральной прокуратуры РФ.

По данным сети мониторинга блокировок GlobalCheck, уровень доступности сайта gsc-game.com составляет 0%.

Блокировка наступила в соответствии со статьей 15.3 федерального закона №149-ФЗ. От компании GSC Game World, которой принадлежит ресурс, на момент публикации материала не поступило официальных комментариев о блокировке.

GSC Game World – украинский разработчик видеоигр. Компания основана в 1995 году в Киеве. Широко известна по играм серии S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».

8 марта стало известно, что GSC Game World прекратили онлайн-продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и других своих игр пользователям из России, однако компания об этом официально не уведомляла.

Фото на обложке: breakermaximus / Shutterstock

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