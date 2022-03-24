Роскомнадзор заблокировал сайт украинского разработчика S.T.A.L.K.E.R.

Сайт украинского разработчика видеоигры S.T.A.L.K.E.R. заблокировали в России. Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу на основании решения Генеральной прокуратуры РФ.
О блокировке ресурса gsc-game.com свидетельствуют данные специального реестра Роскомнадзора. В нем указано, что доступ к сайту gsc-game.com ограничен по запросу Генеральной прокуратуры РФ.
По данным сети мониторинга блокировок GlobalCheck, уровень доступности сайта gsc-game.com составляет 0%.
Блокировка наступила в соответствии со статьей 15.3 федерального закона №149-ФЗ. От компании GSC Game World, которой принадлежит ресурс, на момент публикации материала не поступило официальных комментариев о блокировке.
GSC Game World – украинский разработчик видеоигр. Компания основана в 1995 году в Киеве. Широко известна по играм серии S.T.A.L.K.E.R. и «Казаки».
8 марта стало известно, что GSC Game World прекратили онлайн-продажи S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl и других своих игр пользователям из России, однако компания об этом официально не уведомляла.
Фото на обложке: breakermaximus /
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