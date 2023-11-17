Роскомнадзор потребовал маркировать рекламу в Instagram*

Об этом сообщил начальник управления организационного развития и информационных технологий РКН Александр Заверячев в ответном письме президенту Ассоциации блогеров и агентств Татьяне Ивановой. «Ведомости» ознакомились с копией письма. Ранее служба официально не формулировала свою позицию по поводу маркировки рекламы Instagram*.

Управляющий партнер ГК «Родная речь» Василий Ящук считает, что позиция РКН «фактически легализует право размещать рекламу в контенте инфлюенсеров в запрещенной социальной сети и выводит вопрос из серой зоны». Однако, скорее всего, значительная часть рекламы в этой соцсети так и останется без маркировки, думает руководитель отдела маркетинга в социальных медиа OMD OM Group Анна Козырева. По ее мнению, бренды, которые продолжают активно размещаться в Instagram*, понимают, что после проставления маркировки «их могут наказать за поддержку экстремистской организации».

Закон о маркировке интернет-рекламы вступил в силу 1 сентября 2022 году. Теперь на каждый рекламный материал необходимо ставить соответствующую пометку, указывать сведения о рекламодателе и токен для учета данных. А с 1 сентября 2023 г. начала действовать и норма о штрафах за нарушение закона о маркировке интернет-рекламы. Распространение в интернете рекламы без идентификатора или с нарушением требований к его размещению влечет для физлиц штраф в размере до 100 тыс. рублей, для должностных лиц и ИП – до 200 тыс. рублей, для юрлиц – до 500 тыс. рублей.

Опрошенные RB.RU эксперты отмечали, что доля серого рынка рекламы после ввода штрафов должна снизиться на 30-40%, но при этом окончательно санкции проблему не решат: любые недобросовестные игроки на рынке найдут способ обойти какую-либо из блокировок. К тому же могут пострадать и небольшие участники рынка.

*принадлежат Meta, признанной экстремистской в РФ и внесенной в перечень террористов.

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