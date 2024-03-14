The Games Fund Марии Кочмолы и Ильи Еремеева вложил $1,5 млн в авторов игры о перемещениях во времени

Привлеченные средства компания направит на разработку своей дебютной игры Tenet of the Spark. Это фантастический экшен, главным героем которого является боксер со сверхспособностями. По сюжету герой способен переключаться между различными эпохами и проживать ситуации, в которые когда-то попадали его предки.

Roar Games называет ключевой особенностью игры возможность мгновенно менять время действий в игре. Tenet of the Spark выйдет на PC и консолях, но дата релиза пока не называлась.

Roar Games в 2023 году запустил глава рекламной компании ZHEESHEE Артем Щербаков. Штаб-квартира стартапа находится в Нью-Йорке.

The Games Fund специализируется на инвестициях в разработчиков видеоигр, фонд появился в апреле 2021 года. TGF основали бывшие топ-менеджеры My.Games Venture Capital Мария Кочмола и Илья Еремеев, инвестиционная компания GEM Capital и бывший технический директор Riot Games Сергей Титов.

В августе 2021 года The Games Fund привлек $17 млн от международных игровых компаний Scopely и Com2us. В ноябре 2023 года управляющие партнеры TGF выкупили долю GEM Capital.

Фото на обложке: С сайта Tenet of the Spark