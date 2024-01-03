Разработчик ИИ-помощника-юриста Robin AI привлек $26 млн в раунде В

Компания-разработчик помощника на базе искусственного интеллекта, помогающего создавать и проверять юридические документы в текстовых редакторах, Robin AI привлекла $26 млн в раунде В.
Финансирование возглавила сингапурская Temasek Holding Ltd. при участии Quantum Light Management Ltd., Plural Ventures LLC и AFG Partners LLC, пишет Siliconangle.com.
Всего с учетом посевных раундов в компанию, основанную в 2019 году юристом и специалистом по машинному обучению, вложили около $43 млн. В раунде А разработчик привлек порядка $10,5 млн.
В приложении используется LLM-модель Anthropic PBC Claude, которую обучили на базе данных из 2+ млн юридических документов с их специфическим построением и вокабуляром.
У языковой модели Claude 2.1 от ноября 2022 года объем слов для подсказок составляет до 150 тыс., что делает ее наиболее подходящей для юридических случаев.
Приложение Robin Copilot сегодня доступно в виде бесплатной надстройки к Microsoft Word, и в компании-разработчике
Фото на обложке: Unsplash
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