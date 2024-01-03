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Разработчик ИИ-помощника-юриста Robin AI привлек $26 млн в раунде В

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Компания-разработчик помощника на базе искусственного интеллекта, помогающего создавать и проверять юридические документы в текстовых редакторах, Robin AI привлекла $26 млн в раунде В.

Разработчик ИИ-помощника-юриста Robin AI привлек $26 млн в раунде В

Финансирование возглавила сингапурская Temasek Holding Ltd. при участии Quantum Light Management Ltd., Plural Ventures LLC и AFG Partners LLC, пишет Siliconangle.com.

Всего с учетом посевных раундов в компанию, основанную в 2019 году юристом и специалистом по машинному обучению, вложили около $43 млн. В раунде А разработчик привлек порядка $10,5 млн.

В приложении используется LLM-модель Anthropic PBC Claude, которую обучили на базе данных из 2+ млн юридических документов с их специфическим построением и вокабуляром.

У языковой модели Claude 2.1 от ноября 2022 года объем слов для подсказок составляет до 150 тыс., что делает ее наиболее подходящей для юридических случаев.

Приложение Robin Copilot сегодня доступно в виде бесплатной надстройки к Microsoft Word, и в компании-разработчике Robin AI заявляют, что технология может сократить время заверения договоров на 80% и снизить затраты на юридическое производство до 75%.

Компания, обслуживающая  PepsiCo, PricewaterhouseCoopers International, Yum! Brands и др., за ушедший год увеличила выручку в пять раз и планирует расширяться в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Фото на обложке: Unsplash

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