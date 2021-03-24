Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Robinhood конфиденциально подал заявку на IPO

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Компания Robinhood Markets, владеющая приложением Robinhood для онлайн-инвестиций, подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное публичное размещение акций, сообщил Bloomberg.

Robinhood конфиденциально подал заявку на IPO

Компания подала заявку конфиденциально, для выхода на IPO была выбрана биржа Nasdaq, уточняет издание. Robinhood Markets может разместить свои акции в конце второго квартала 2021 года, но сроки пока не окончательные и могут измениться. Осенью прошлого года Robinhood оценивали в $11,7 млрд. 

Robinhood основали в 2012 году выпускники Стэнфорда Влад Тенев и Байху Бхатт. Известности приложению прибавила популярность среди молодых трейдеров. В 2020 году Robinhood привлек почти 3 млн новых пользователей, средний возраст членов платформы составляет всего 31 год.

Ранее RB.ru рассказал о пяти популярных акций в приложении Robinhood, которые не стоит покупать из-за опасности инвестиций.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: dennizn / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Все про бизнес в Армении
Куда идти стартапам?
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

28 марта 2021

Invest Day от Astana Hub

29 марта 2021

Игры Разумов

30 марта 2021

Международная конференция по анализу данных Data Fusion

Все ВОЗМОЖНОСТИ