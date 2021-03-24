Robinhood конфиденциально подал заявку на IPO

Компания Robinhood Markets, владеющая приложением Robinhood для онлайн-инвестиций, подала заявку в комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) на первичное публичное размещение акций, сообщил Bloomberg .

Компания подала заявку конфиденциально, для выхода на IPO была выбрана биржа Nasdaq, уточняет издание. Robinhood Markets может разместить свои акции в конце второго квартала 2021 года, но сроки пока не окончательные и могут измениться. Осенью прошлого года Robinhood оценивали в $11,7 млрд.

Robinhood основали в 2012 году выпускники Стэнфорда Влад Тенев и Байху Бхатт. Известности приложению прибавила популярность среди молодых трейдеров. В 2020 году Robinhood привлек почти 3 млн новых пользователей, средний возраст членов платформы составляет всего 31 год.

Ранее RB.ru рассказал о пяти популярных акций в приложении Robinhood, которые не стоит покупать из-за опасности инвестиций.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: dennizn / Shutterstock