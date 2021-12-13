Собственники платежного агрегатора Robokassa запланировали продать бизнес

Купить агрегатор предлагали ВТБ, «Альфа-банку», «Тинькофф банку» и «МТС-банку», сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника.

В банках не ответили на запросы издания, но, например, «Совкомбанк» объявлял о комплексной экспертизе неназванного обработчика платежей в начале ноября. «Промсвязьбанк» в ноябре тоже опубликовал закупку на проведение due diligence. Это может указывать на интерес банков к сервису, считает издание.

Согласно данным за прошлый год, учредителем сервиса является Paysend Group Limited (Великобритания). По словам собеседников «Коммерсанта», собственником Robokassa является семья Абдулкеримовых. Абдулжелил Абдулкеримов ранее владел «Русславбанком», лицензию которого Банк России отозвал в 2015 году, в том числе потому, что банк «был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций в крупных объемах».

Собственник решил продать бизнес из-за ограничений Центробанка, который борется с проведением платежей нелегальным казино и букмекерам, считает один из источников издания. Также ЦБ активно развивает свои платежные сервисы с низкими комиссиями.

С помощью Robokassa компании могут принимать платежи банковской картой, Apple Pay, Samsung Pay, GooglePay, через сотовых операторов, а также через мессенджеры.

Выручка в прошлом году превысила 1 млрд рублей, в 2019 году была 752,6 млн рублей. Чистая прибыль за тот же период выросла до 55,4 млн рублей.

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Фото на обложке: страница Robokassa на Facebook