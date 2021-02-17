Проведет опрос и расскажет об акциях: в России начал работать робот-фрилансер

Провайдер интеллектуальных решений для бизнеса «МТТ» представил робота-фрилансера на бирже Freelance.ru. Это голосовой робот, который создан для помощи компаниям и самозанятым в проведении опросов, информировании об акциях и важных событиях. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе «МТТ».

Робот также сможет поздравлять клиентов компании с праздниками голосом топ-менеджмента.

Отмечается, что это первый в России голосовой робот, выполняющий разовые поручения. Робота зовут Вася, и он собран на платформе разработчика VoiceBox.

Помимо информирования клиентов и проведения опросов, он сможет сформировать техническое задание со слов клиента, согласовать по почте бриф, напомнить о важном событии или собрать обратную связь от заказчиков, рассказали в «МТТ».

При этом робот способен осуществить более 100 соединений в минуту, что сокращает время выполнения задания. После завершения работы робот-фрилансер предоставляет отчет в нескольких форматах.

«После запуска платформы для сборки голосовых роботов VoiceBox мы увидели, что многим компаниям нужен робот для разовых активностей. Наш робот-фрилансер готов прийти на помощь человечеству и взять на себя рутинные операции», — прокомментировал коммерческий директор «МТТ» Рамиль Биккужин.

«МТТ» («Межрегиональный ТранзитТелеком») — федеральный провайдер интеллектуальных решений для бизнеса. По собственным данным, в портфель компании в том числе входят услуги по облачным коммуникациям, ИСС, мобильная связь и платформа развития виртуальных операторов связи.

Freelance.ru — русскоязычная биржа удаленной работы, созданная в 2008 году. По предоставленным данным, на сайте зарегистрировано около 2 млн фрилансеров и заказчиков их услуг.

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