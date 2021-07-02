Пермские студенты создадут дешевого робота для перемещения тяжелых грузов

Пермские студенты создают промышленного робота, который будет стоить в два раза дешевле аналогов, но в то же время сможет перемещать грузы в пять раз тяжелее, чем позволяют другие роботы. Это получится благодаря конструкции, которую авторы называют уникальной.
Создатели робота – студент и магистрант Пермского Политеха Евгений Тонков и Дмитрий Кучев. Они говорят, что особенность их разработки в распределении нагрузки – она уходит не на вал электродвигателя манипулятора, а на специально разработанный механизм, который позволяет перемещать объекты с высокой точностью позиционирования.
«Аналоги используют приводы в шарнирах, а в нашей разработке они расположены в звеньях. Благодаря уникальности механической конструкции манипулятор сможет выдерживать нагрузки в 5 раз больше, чем другие устройства», – отметил магистрант факультета химических технологий, промышленной экологии и биотехнологий Пермского Политеха Дмитрий Кучев.
По словам создателей, робота можно будет использовать в машиностроительном и нефтехимическом производствах, на конвейерных линиях для сортировки предметов, а также для проведения высокоточных хирургических операций.
В настоящее время авторы работают над прототипом робота, а после приступят к созданию промышленного образца.
Проект победил на международного конкурса научно-исследовательских работ Scientific ideas 2021 I и III степени и стал призером в шести номинациях международного конкурса исследовательских работ в области технических и физико-математических наук.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Shutterstock.com, пресс-служба Пермского Политеха
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