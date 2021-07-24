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Курс по робототехнике от чемпионов мира по робофутболу выложили в открытый доступ

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Команда МФТИ по робофутболу Starkit – чемпионы мира в этой дисциплине, выложили в открытый доступ собственный обучающий курс по робототехнике. Уроки позволят преодолеть разрыв между любительской и продвинутой робототехникой. 

Курс по робототехнике от чемпионов мира по робофутболу выложили в открытый доступ

Курс включает уроки по компьютерному зрению, машинному обучению и локализации.

Авторы курса говорят, что робофутбол – идеальная модель активности, задействующая все алгоритмы, используемые в работе гуманоидных роботов. Робот должен понимать свое положение в пространстве, видеть окружающие объекты, принимать решения об индивидуальных  действиях и о взаимодействии с другими членами команды, рассказали в команде Starkit.

Руководитель команды Иван Хохлов считает, что курс позволит преодолеть разрыв между любительской робототехникой и перспективными научными разработками.

«Многие школьники занимаются в кружках по робототехнике на основе лего-комплектов или колесных роботов, но им некуда пойти после их окончания. Чтобы развиваться дальше, нужно идти в наукоемкую робототехнику, гуманоидные роботы – это то, чем занимается лаборатория “МФТИ”», – отметил Иван Хохлов.

Все материалы курса доступны на youtube-канале команды Starkit Robots и в телеграм-канале Starkit.Education.

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Фото: Starkit / Youtube

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