ОЭЗ «Технополис Москва» проведет дискуссию о робототехнике

Евгения Хрисанфова
4 марта в Москве пройдет дискуссия «Эра роботов: тенденции и перспективы рынка», посвященная развитию российской робототехники. Это первая встреча из серии дискуссий «ТехноКлуб» от ОЭЗ «Технополис Москва». Для участия необходимо зарегистрироваться.
ОЭЗ «Технополис Москва» проведет дискуссию о робототехникеЕвгения Хрисанфова
Участники дискуссии обсудят потенциал рынка в России, возможности промышленных роботов, спрос, подготовку специалистов и другие темы.
В качестве спикеров выступят:
- Александр Новоселов, руководитель подразделения «Робототехника» компании «ABB Россия»;
- Александра Кочеткова, директор по маркетингу компании «FANUC Россия»;
- Святослав Стесин, генеральный директор Bitrobotics;
- Александр Байкин, автор YouTube-канала «PRO Роботов»;
- Виталий Полубабкин, заведующий кафедрой ИТ ГБПОУ МГОК, менеджер компетенции «Промышленная робототехника» WorldSkills Russia;
- Сушков Максим, исполнительный директор Roboschool;
- Олег Кивокурцев, основатель и директор по развитию Promobot.
Мероприятие пройдет в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис Москва» в Москве. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.
Фото на обложке: asharkyu / Shutterstock
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