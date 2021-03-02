ОЭЗ «Технополис Москва» проведет дискуссию о робототехнике

4 марта в Москве пройдет дискуссия «Эра роботов: тенденции и перспективы рынка», посвященная развитию российской робототехники. Это первая встреча из серии дискуссий «ТехноКлуб» от ОЭЗ «Технополис Москва». Для участия необходимо зарегистрироваться.

Участники дискуссии обсудят потенциал рынка в России, возможности промышленных роботов, спрос, подготовку специалистов и другие темы.

В качестве спикеров выступят:

Александр Новоселов, руководитель подразделения «Робототехника» компании «ABB Россия»;

Александра Кочеткова, директор по маркетингу компании «FANUC Россия»;

Святослав Стесин, генеральный директор Bitrobotics;

Александр Байкин, автор YouTube-канала «PRO Роботов»;

Виталий Полубабкин, заведующий кафедрой ИТ ГБПОУ МГОК, менеджер компетенции «Промышленная робототехника» WorldSkills Russia;

Сушков Максим, исполнительный директор Roboschool;

Олег Кивокурцев, основатель и директор по развитию Promobot.

Мероприятие пройдет в конгресс-центре ОЭЗ «Технополис Москва» в Москве. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Фото на обложке: asharkyu / Shutterstock