ЦБ изменит правила выдачи лицензий для финансовых организаций

Центробанк готовится к реформе правил допуска финансовых организаций на рынок. Планируется разделить участников рынка на несколько групп по видам деятельности и разработать единые правила внутри каждой группы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на консультативный доклад регулятора.

В ЦБ отмечают, что похожий принцип сейчас используется в Южной Корее. Там каждая деятельность, имеющая одинаковое экономическое содержание, регулируется одинаково вне зависимости от субъекта.

«Давайте мы посмотрим и на другие юрисдикции (в докладе они изложены), давайте поймем, подходит ли нам то, что в том числе и в Южной Корее, или какая-то комбинация идей, реализованных в зарубежных странах, а уже по итогам примем какое-то решение», — пояснил зампред Банка России Сергей Швецов.

Действующее регулирование допуска на финансовый рынок России

По словам Швецова, регулирование допуска игроков на финансовый рынок сейчас носит «лоскутный характер». Банк России стал мегарегулятором только в 2013 году. До этого момента некоторые участники финансового рынка имели собственные надзорные органы. В докладе отмечается, что сейчас правила допуска на финансовый рынок неоднородны. Например:

банкам или НПФ лицензии выдает Банк России, он же самостоятельно принимает решения об их регистрации;

профучастники рынка ценных бумаг и управляющие компании получают от ЦБ лицензии только на отдельные виды операций;

микрофинансовые организации не должны получать лицензии;

для платежных агентов или иных организаций, работающих по закону «О национальной платежной системе», процедура допуска на рынок не предусмотрена — Банк России только ведет перечни таких компаний.

Также отмечается, что для организаций похожих видов деятельности условия получения лицензий часто отличаются. Кроме того, действующие правила повышают издержки участников рынка, так как при расширении той или иной деятельности им нередко приходится обращаться к регулятору за дополнительной лицензией или разрешением.

Особенности планируемой реформы

На данный момент Банк России рассматривает два основных этапа будущей реформы. На первом будет унифицирован доступ разных организаций на финансовый рынок. Будут введены единые требования к участникам, должностным лицам и собственникам, предусмотрены основания для отказа и сформированы перечни необходимых документов. Значительных изменений законодательства для этого не потребуется, считают в ЦБ.



Второй этап нужен для оценки и корректировки текущих запретов на совмещение некоторых видов деятельности на финрынке. В планах ЦБ — создать «матрицу совмещения всех видов деятельности», чтобы участники рынка могли легко понять, какие альтернативные услуги или сервисы они могли бы запустить. Для этого планируется разделить финорганизации на группы с учетом специфики их бизнеса и принимаемых рисков.

Регулятор выделил 8 групп. По каждой из них будет создаваться стандарт допуска на рынок. РБК отмечает, что в 4 группах предполагаются наиболее значительные изменения.

Банковские и микрофинансовые операции

В эту группу войдут все организации, которые занимаются привлечением и размещением денежных средств. При этом ЦБ готов дать банкам право расширять деятельность без дополнительных лицензий, в уведомительном порядке, например, если кредитная организация хочет оказывать брокерские или дилерские услуги, выступать инвестиционным советником или агентом.

Страхование

По данным доклада, текущий подход к регулированию НПФ и страховщиков ограничивает их конкурентные возможности, так как оба класса компаний имеют исключительное право только на один вид услуг. Поэтому совмещение их деятельности в будущем не исключается.

Посредничество

Сюда должны относиться те, кто действует от своего имени или от имени клиента, но за его счет. По мнению ЦБ, участники рынка, которые хотят оказывать услуги агентов или посредников на финрынке, могут начинать работу в уведомительном порядке при соблюдении определенных требований.

Инфраструктура

В эту группу Банк России предлагает отнести всех, кто занимается организацией торговли традиционными и цифровыми финансовыми инструментами. Например, финтех-стартапы, оказывающие платежные услуги. Как следует из доклада, регулятор хочет определить правовой статус таких организаций и начать регулировать их работу.

Наконец, ЦБ запланировал совместить существующие реестры финансовых организаций и создать Единый реестр (ЕРУФР), в котором будут содержаться сведения обо всех компаниях, имеющих право предоставлять какие-либо финансовые услуги.

«Давайте исходить из того, что мы хотим стереть грань между наличием лицензии и наличием в реестре. В конце реформы это будет одно и то же», — уточнил Швецов.

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