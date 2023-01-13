В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений

«Росатом» учредил департамент слияний и поглощений. Его научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (НПО КИС) готовится к инвестиционным сделкам на российском рынке электроники и проводит переговоры с потенциальными партнерами, среди которых дизайн-центры, производители вычислительной техники и другие технологические компании.

Идея в том, что уже существующие производители будут вместе с НПО КИС разрабатывать и выпускать вычислительную технику и оборудование для критической информационной инфраструктуры под запросы госзаказчиков, узнал «Коммерсантъ».

По словам участников рынка, государство выстраивает новый «Ростех», но уже на базе «Росатома». С помощью департамента корпорация может построить холдинг для разработки электроники и ее поставок в госсектор в противовес «Ростеху».

Эксперты считают, что средств и опыта для такого проекта у атомной госкорпорации достаточно.

В апреле госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что компания будет «стараться реализовывать» задачи, запланированные как к 2024, так и к 2030 году. По его словам, глобальную стратегию нельзя пересматривать «от месяца к месяцу».

Лихачев отметил, что основные составляющие проекта останутся неизменными, поскольку «это будущее не только атомной энергетики в России, но и всего мира».

Фото на обложке: «Росатом»