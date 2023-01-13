Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

«Росатом» учредил департамент слияний и поглощений. Его научно-производственное объединение «Критические информационные системы» (НПО КИС) готовится к инвестиционным сделкам на российском рынке электроники и проводит переговоры с потенциальными партнерами, среди которых дизайн-центры, производители вычислительной техники и другие технологические компании.

В «Росатоме» учредили департамент слияний и поглощений

Идея в том, что уже существующие производители будут вместе с НПО КИС разрабатывать и выпускать вычислительную технику и оборудование для критической информационной инфраструктуры под запросы госзаказчиков, узнал «Коммерсантъ».

По словам участников рынка, государство выстраивает новый «Ростех», но уже на базе «Росатома». С помощью департамента корпорация может построить холдинг для разработки электроники и ее поставок в госсектор в противовес «Ростеху».

Эксперты считают, что средств и опыта для такого проекта у атомной госкорпорации достаточно.

В апреле госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев рассказал, что компания будет «стараться реализовывать» задачи, запланированные как к 2024, так и к 2030 году. По его словам, глобальную стратегию нельзя пересматривать «от месяца к месяцу».

Лихачев отметил, что основные составляющие проекта останутся неизменными, поскольку «это будущее не только атомной энергетики в России, но и всего мира».

Фото на обложке: «Росатом»

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  2. 2 Финские аналитики оценили потери российского бюджета от потолка цен на нефть в $172 млн ежедневно
  3. 3 Стартовал прием заявок в акселератор Industrix
  4. 4 Фонд «Сколково» и группа «Россети» запускают конкурс инновационных проектов «Энергопрорыв»
  5. 5 Студент ИТМО создал прототип «умного» рюкзака для зарядки гаджетов

ВОЗМОЖНОСТИ

13 января 2023

5G полигон на базе Боткинской больницы

15 января 2023

Багхантинг от Sber

15 января 2023

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ