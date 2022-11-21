«Росатом» возобновил переговоры о покупке IT-подрядчика «Выборов» — РБК

Дочерняя структура «Росатома», «Русатом — Цифровые решения», ведет переговоры о приобретении доли в разработчике решений в области информационной безопасности — компании «Код безопасности», узнал РБК.

По словам источника издания, близкого к переговорному процессу, речь идет о «партнерстве на паритетных началах». Он отметил, что покупка доли в «Коде безопасности» повысит контроль системы информационно защиты атомной отрасли.

Еще один собеседник сообщил, что «Росатом» рассматривал потенциальную сделку еще в 2021 году, но владельцы компании хотели найти покупателей, которые предложат более высокую цену. Переговоры возобновились после февральских событий, которые сильно повлияли на общую ситуацию на рынке.

«Код безопасности» предоставляют свои услуги таким системам, как «Электронный бюджет», ГАС «Выборы» и Национальная система платежных карт. Компания основана в 2008 году, ее акционерами являются Филипп Генс (85%), Петр Ефимов (10%) и Алла Голова (5%). За 2021 год чистая прибыль организации составила 884 млн рублей. Основным активом Генса является IT-компания «Ланит», которая стала владельцем доли в «Коде безопасности» еще в 2019 году.

Как утверждает собеседник издания, близкий к «Русатом — Цифровые решения», потенциальная сделка носит «стратегический характер». Он добавил, что покупка поспособствует решению задач по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ).

Также отмечается, что «Росатом» может привлечь сразу нескольких игроков, которые будут заниматься информационной безопасностью консолидировано.

Закон о безопасности КИИ действует с 2018 года, весной Владимир Путин подписал указ об усилении информационной защищенности. Согласно поручению президента, к 2025 году все субъекты КИИ должны отказаться от программ по защите из «недружественных» стран.

В 2020 году председатель ЦИК Элла Памфилова говорила о необходимости разработать новую цифровую платформу, которая должна заменить ГАС «Выборы» к 2022 году.

Фото на обложке: wutzkohphoto / Shutterstock