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Сотрудники компаний примут участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

1 и 2 августа состоится корпоративный онлайн-турнир Roscongress Cyber Cup, во время которого команды из разных компаний будут сражаться друг с другом в игре Counter-Strike: Global Offensive. Посмотреть трансляцию можно на Twitch.

Сотрудники компаний примут участие в турнире по Counter-Strike: Global Offensive

Мероприятие станет первым пилотным корпоративным турниром Roscongress Cyber Cup. За победу будут бороться представители ВТБ, Lamoda, Skyeng, компании «Конгресс-Безопасность» и другие команды. Сейчас участники проходят подготовку перед турниром со специалистами.

Соревнование состоится в рамках фестиваля науки и инноваций Science Fest. Организаторы турнира — фонд «Росконгресс», Cyber Legacy, проекты «Территория инноваций» и Business Priority, «РК-Спорт».

Трансляцию можно будет смотреть на платформе Twitch. Другие видеоролики о турнире появятся на YouTube-канале и Facebook-странице фонда «Росконгресс».

Фото на обложке: Gorodenkoff/Shutterstock

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