Активы «Росинфокоминвеста» перейдут в РФРИТ

Активы прекращающего работу из-за неэффективности «Росинфокоминвеста» в размере 1,3 млрд рублей перейдут Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ). Всего на поддержку российских IT-компаний, технологических стартапов и экспорта их продукции РФРИТ получит в 2022 году 9,1 млрд рублей.

Минцифры подготовило проект указа президента и распоряжение правительства о передаче РФРИТ 100% акций АО «Росинфокоминвест». С документом познакомился «Коммерсантъ».

Генеральный директор РФРИТ Александр Павлов уточняет, что указ, когда будет подписан, станет юридическим завершением передачи полномочий и средств «Росинфокоминвеста», начатой весной прошлого года.

«Как только будут пройдены все необходимые процедуры, фонд получит в управление около 1,3 млрд рублей, которые направит на поддержку российских разработчиков софта, выводящих свои решения на зарубежные рынки», – пояснил спикер.

Именно с этой целью в 2007 году был создал и «Росинфокоминвест». Он сразу получил на баланс 1,45 млрд рублей, но долгие годы хранил их на депозитах.

Фонд с пятью сотрудниками в штате не спешил тратить выделенные на финансирование IT-инноваций средства. Фактически он закрыл лишь одну целевую сделку (вложил 75 млн рублей в проект группы FinEx по развитию робоэдвайзинга).

В 2015 году Генпрокуратура пристально изучила ведомство, отметила его неэффективность (на содержание фонда потратили 200 млн рублей, из которых ничего не пошло на поддержку стартапов) и предложила закрыть.

В 2020 года Минцифры приняло решение поддержать Генпрокуратуру, упразднить фонд и передать его активы компании РФРИТ. В январе 2021 года представители РФРИТ говорили о том, что уже к апрелю средства «Росинфокоминвеста» будут у них на счетах. По факту переход пока так и не состоялся.

Представители бизнеса с воодушевлением ждут передачи полномочий и активов, поскольку верят, что РФРИТ действительно будет поддерживать финансами технологические стартапы.

По словам генерального директора «Базальт СПО» Алексея Смирнова, деятельность «Росинфокоминвеста» была далека от эффективной, а РФРИТ «уже сейчас работает и раздает гранты».

«Есть некоторые проблемы с бюрократией, но проблемы связаны не с деятельностью фонда, характерны в целом для процедуры выделения господдержки», – считает эксперт.

Помимо активов «Росинфокоминвеста» на продвижение отечественных IT-разработок выделено еще 4,5 млрд рублей. Еще 1,8 млрд рублей – на субсидирование покупки предпринимателями российских облачных решений со скидкой 50%.

Важным направлением финансирования со стороны РФРИТ будет и стимулирование экспорта российской IT-продукции. Он нуждается в поддержке, поскольку в 2020 году его объем оценивался в $8,6 млрд, но из-за пандемии существенно снизился. Эксперты предполагают, что в 2022 году он составит лишь $6,66 млрд. Цель ведомства – повысить показатели до $7,87 млрд в 2024 году.

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Фото на обложке: Mathieu Stern / Unsplash