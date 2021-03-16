Роскомнадзор дал Twitter месяц: Соцсети грозит блокировка

Если Twitter в течение месяца не удалит запрещённую информацию, то соцсеть будет заблокирована, заявили в Роскомнадзоре. Ранее регулятор замедлил работу сервиса в России.

Роскомнадзор заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин в разговоре с ТАСС.

По его словам, регулятор будет наблюдать в течение этого месяца за реакцией компании Twitter по вопросу удаления запрещенной информации, после чего будут приняты соотвествующие решения.

«Если Twitter не исполнит требования Роскомнадзора, требования российского законодательства, соответственно, будем рассматривать вопрос о полной блокировке сервиса на территории России», — отметил Субботин.

Ранее Роскомнадзор замедлил работу Twitter в России за отказ удалить запрещённый контент. Речь идет об около трех тысячах материалов, которые накопились в Twitter с 2017 года. Они содержат сведения о способах и призывах к самоубийствам, порнографические изображения несовершеннолетних, подробности изготовления и использования наркотиков. Ведомство направило свыше 28 тысяч требований об их удалении.