Роскомнадзор намерен получить детали всех звонков и паспортные данные россиян

Роскомнадзор хочет получать паспортные данные всех абонентов в России, а также детали звонков. Это следует из проекта постановления Правительства, которое разработано для борьбы с «серыми» сим-картами.

Сейчас запрашиваемые данные есть только у операторов связи и правоохранительных органов.

Проект постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. Согласно ему, Роскомнадзор в том числе получит информацию о:

ФИО абонентов, их местах жительства, дате рождения, реквизитах документов, удостоверяющих личность;

для корпоративных тарифов будут передаваться аналогичные сведения о сотрудниках, а также наименование организаций и их юридические идентификаторы;

номере телефона абонентов и данные договоров об оказании услуг связи;

видах звонков абонентов;

прямом и дополнительном номерах вызывающего и вызываемого абонента;

факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений, а также передачи данных, в том числе с использованием специального оборудования, датчиков, сенсоров и прочих устройств;

используемом абонентами оборудовании, включая его идентификационный модуль.

Ведомство планирует получать указанную информацию в автоматическом режиме с помощью подключения операторов к системе Роскомнадзора.

По мнению авторов законопроекта, тысячи граждан становятся жертвами мошенников, которые приобретают сим-карты, используя чужие паспортные данные. Такие сим-карты оформляются на юрлиц и ИП и затем раздаются бесплатно у торговых центров, в местах массового скопления людей, говорится в пояснительной записке к документу.

Подобные злоупотребления «создают препятствия при проведении оперативно-разыскных действий, так как затрудняют идентификацию абонента: мобильные телефоны, зарегистрированные по подложным сведениям, зачастую используются в противоправных целях».



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