Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Роскомнадзор внедрит систему для поиска порнографии и экстремизма в интернете

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Роскомнадзор запустит систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она призвана повысить эффективность выявления экстремистских материалов и порнографии.

Роскомнадзор внедрит систему для поиска порнографии и экстремизма в интернете

Запустить систему «Окулус» в 2022 году планирует подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), сообщил «Коммерсантъ». 

ГРЧЦ 5 сентября опубликовал тендер стоимостью 15 млн рублей на разработку техзадания для системы поиска нарушений в интернете в изображениях и видеофайлах. Она будет выявлять экстремистские материалы и порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству с помощью ИИ.

На сегодняшний день поиск нарушений в изображениях и видео происходит вручную, ИИ позволит ускорить процесс. Завершить работы планируется до 17 декабря 2021 года.

Как поянсили в ГРЧЦ, разработка системы обусловлена тем, что текстовый контент уступает место фото- и видеоматериалам, которые сильнее влияют на сознание человека.

По данным TikTok, количество ежемесячных пользователей сервиса выросло с 2018 года на 800%, в Facebook посты с изображениями привлекают пользователей в 2,3 раза чаще, чем сообщения без них, именно в таком контенте появляется все больше запрещенной российским законодательством информации, отметили в центре.

По оценке совладелца компании «Ланит-Терком» Владимира Уфнаровского, стоимость разработки подобной системы может достигать сотен миллионов рублей, внедрение будет стоить миллиарды рублей, а на обслуживание уйдут десятки миллионов рублей в год.

По мнению исполнительного директора Artezio Павла Адылина, реализовать подобный проект в масштабах рунета будет затруднительно. Система должна отслеживать весь трафик, но если все видеоролики и изображения будут проходить предварительную фильтрацию, это может снизить скорость доступа к интернету.

Ранее в 2021 году Роскомнадзор уже заказал доработку системы мониторинга телерадиовещания, чтобы эффективнее искать нарушения в ТВ-контенте и радиоэфире. А также объявил о закупке «автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в сети» и системы мониторинга сайтов.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Gil C / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Тим Кук выразил восторг от развития искусственного интеллекта в мире
  2. 2 Новый автопилот Tesla будет доступен лишь «хорошим» водителям
  3. 3 Как решить проблему дефицита зарубежных комплектующих с помощью отечественных аналогов
  4. 4 ООН потребовала от властей всего мира строгого контроля над искусственным интеллектом
  5. 5 Смарт-решение для фастфуда: компьютерное зрение контролирует выполнение заказов навынос
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

20 сентября 2021

Tech Export to India

20 сентября 2021

Finlanding

20 сентября 2021

X5 Pitch Day

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма