Роскомнадзор внедрит систему для поиска порнографии и экстремизма в интернете

Роскомнадзор запустит систему поиска противоправного контента в изображениях и видео в интернете на основе искусственного интеллекта (ИИ). Она призвана повысить эффективность выявления экстремистских материалов и порнографии.

Запустить систему «Окулус» в 2022 году планирует подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ), сообщил «Коммерсантъ».

ГРЧЦ 5 сентября опубликовал тендер стоимостью 15 млн рублей на разработку техзадания для системы поиска нарушений в интернете в изображениях и видеофайлах. Она будет выявлять экстремистские материалы и порнографию, пропаганду наркотиков, призывы к массовым беспорядкам и самоубийству с помощью ИИ.

На сегодняшний день поиск нарушений в изображениях и видео происходит вручную, ИИ позволит ускорить процесс. Завершить работы планируется до 17 декабря 2021 года.

Как поянсили в ГРЧЦ, разработка системы обусловлена тем, что текстовый контент уступает место фото- и видеоматериалам, которые сильнее влияют на сознание человека.

По данным TikTok, количество ежемесячных пользователей сервиса выросло с 2018 года на 800%, в Facebook посты с изображениями привлекают пользователей в 2,3 раза чаще, чем сообщения без них, именно в таком контенте появляется все больше запрещенной российским законодательством информации, отметили в центре.

По оценке совладелца компании «Ланит-Терком» Владимира Уфнаровского, стоимость разработки подобной системы может достигать сотен миллионов рублей, внедрение будет стоить миллиарды рублей, а на обслуживание уйдут десятки миллионов рублей в год.

По мнению исполнительного директора Artezio Павла Адылина, реализовать подобный проект в масштабах рунета будет затруднительно. Система должна отслеживать весь трафик, но если все видеоролики и изображения будут проходить предварительную фильтрацию, это может снизить скорость доступа к интернету.

Ранее в 2021 году Роскомнадзор уже заказал доработку системы мониторинга телерадиовещания, чтобы эффективнее искать нарушения в ТВ-контенте и радиоэфире. А также объявил о закупке «автоматизированной системы мониторинга нарушений прав субъектов персональных данных в сети» и системы мониторинга сайтов.

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