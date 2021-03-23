Роскомнадзор: Twitter удалил лишь треть запрещённого в России контента и обрастает новыми публикациями

Роскомнадзор заявил , что темпы удаления запрещенной информации в Twitter после принудительного замедления его работы в России остаются неудовлетворительными.

«Лишь применение технических мер принуждения к исполнению российских законов заставили американскую соцсеть признать наличие у себя информации, являющейся абсолютным злом во всех странах мира и принять меры по её удалению», — пояснили в ведомстве.

Две трети публикаций запрещенной в России информации остаются доступными в Twitter. Кроме того, появляется новый контент с детской порнографией, материалы с пропагандой суицида и о распространении и употреблении наркотиков. Роскомнадзор будет продолжать настаивать на полном удалении Twitter опасной для детей информации, говорится в сообщении.

Напомним, замедление соцсети в нашей стране началось 10 марта 2021 года по решению Роскомнадзора из-за игнорирования требований удалить запрещенный контент. Речь идет об около трех тысячах материалов, которые накопились с 2017 года. Если Twitter в течение месяца не выполнит условия регулятора, то будет заблокирован, пояснил на днях замглавы ведомства Вадим Субботин.

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Фото: ipanacea / Shutterstock