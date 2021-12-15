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Роскомнадзору разрешат получать часть сведений о мобильных абонентах без суда

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Минцифры подготовило новую редакцию проекта постановления правительства, которая позволит Роскомнадзору без обращения в суд получать сведения о мобильных абонентах от операторов связи в рамках борьбы с серыми сим-картами.

Роскомнадзору разрешат получать часть сведений о мобильных абонентах без суда

Согласно прежней версии операторы должны были передавать Роскомнадзору весь биллинг, в том числе сведения о звонках, сообщениях и выходе в интернет, и геолокацию абонентов, но по решению суда раз в полгода. В новой версии речь идет о сведениях об оказании услуг абонентам и периоде их оказания. Решение суда для передачи таких сведений не понадобится, пишет «Коммерсантъ».

Из перечня данных, которые могут быть переданы, исключили информацию о местоположении базовых станций, через которые выходит на связь абонент.

Работа над проектом продолжится, заявляет разработчик документа.

По мнению опрошенных изданием игроков рынка и экспертов, текущая редакция постановления дает Роскомнадзору избыточные полномочия. Информация, о которой идет речь в обновленной версии, относится к «тайне связи» и должна передаваться только по решению суда.

В декабре 2020 года в России приняли закон, который обязал корпоративных клиентов операторов регистрировать сим-карты конечных пользователей на «Госуслугах». Доступ к сведениям необходим Роскомнадзору для проверки исполнения закона. Зарегистрироваться необходимо до конца февраля 2022 года.

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Фото на обложке: pexels.com

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