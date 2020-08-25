РосКомСвобода запустит онлайн-акселератор для проектов в области цифровой безопасности
РосКомСвобода запускает Privacy Accelerator – онлайн-акселератор для проектов в сфере обеспечения цифровой безопасности. Об этом Rusbase рассказали в организации.
Программа Privacy Accelerator начнется в октябре и продлится три месяца. Участники акселератора пройдут общий обучающий курс и персональные тренинги. Каждый проект получит наставника, который будет сопровождать команду на всех этапах работы.
Акселератор поможет проектам:
- получить опыт и знания в области маркетинга, разработки, privacy-сферы;
- выявить узкие места и определить потенциальные точки роста проекта;
- получить техническую экспертизу проекта;
- найти финансирование с помощью инвестиций и фандрайзинга;
- нарастить сеть контактов.
В акселератор могут попасть коммерческие и некоммерческие проекты.
Требования к проектам:
- работающий прототип или MVP. Прототип можно представить в виде разработки программного обеспечения или мобильного приложения;
- сформированная команда;
- готовность тратить на проект не меньше 20 часов в неделю.
Наличие первых продаж будет преимуществом.
Участие в Privacy Accelerator бесплатное. Заявку можно подать до 15 сентября на сайте акселератора.
Фото: Фотодженика
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