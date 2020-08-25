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РосКомСвобода запустит онлайн-акселератор для проектов в области цифровой безопасности

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

РосКомСвобода запускает Privacy Accelerator – онлайн-акселератор для проектов в сфере обеспечения цифровой безопасности. Об этом Rusbase рассказали в организации. 

РосКомСвобода запустит онлайн-акселератор для проектов в области цифровой безопасности

Программа Privacy Accelerator начнется в октябре и продлится три месяца. Участники акселератора пройдут общий обучающий курс и персональные тренинги. Каждый проект получит наставника, который будет сопровождать команду на всех этапах работы. 

Акселератор поможет проектам: 

  • получить опыт и знания в области маркетинга, разработки, privacy-сферы;
  • выявить узкие места и определить потенциальные точки роста проекта;
  • получить техническую экспертизу проекта;
  • найти финансирование с помощью инвестиций и фандрайзинга;
  • нарастить сеть контактов. 

В акселератор могут попасть коммерческие и некоммерческие проекты. 

Требования к проектам: 

  • работающий прототип или MVP. Прототип можно представить в виде разработки  программного обеспечения или мобильного приложения;
  • сформированная команда;
  • готовность тратить на проект не меньше 20 часов в неделю. 

Наличие первых продаж будет преимуществом. 

Участие в Privacy Accelerator бесплатное. Заявку можно подать до 15 сентября на сайте акселератора

Фото: Фотодженика

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