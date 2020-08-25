РосКомСвобода запустит онлайн-акселератор для проектов в области цифровой безопасности

РосКомСвобода запускает Privacy Accelerator – онлайн-акселератор для проектов в сфере обеспечения цифровой безопасности. Об этом Rusbase рассказали в организации.

Программа Privacy Accelerator начнется в октябре и продлится три месяца. Участники акселератора пройдут общий обучающий курс и персональные тренинги. Каждый проект получит наставника, который будет сопровождать команду на всех этапах работы.

Акселератор поможет проектам:

получить опыт и знания в области маркетинга, разработки, privacy-сферы;

выявить узкие места и определить потенциальные точки роста проекта;

получить техническую экспертизу проекта;

найти финансирование с помощью инвестиций и фандрайзинга;

нарастить сеть контактов.

В акселератор могут попасть коммерческие и некоммерческие проекты.

Требования к проектам:

работающий прототип или MVP. Прототип можно представить в виде разработки программного обеспечения или мобильного приложения;

сформированная команда;

готовность тратить на проект не меньше 20 часов в неделю.

Наличие первых продаж будет преимуществом.

Участие в Privacy Accelerator бесплатное. Заявку можно подать до 15 сентября на сайте акселератора.

Фото: Фотодженика