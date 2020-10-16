«Роскомсвобода» подала в суд на мэрию Москвы из-за требования о передаче данных сотрудников на удаленке

«Роскомсвобода» совместно с Фондом развития цифровых прав подали иск в Мосгорсуд на мэрию Москвы из-за требования передавать данные сотрудников, работающих из дома. Они считают эти требования незаконными, говорится на сайте «Роскомсвободы».

Мэр Москвы Сергей Собянин 6 октября обязал работодателей сообщать номера телефонов, проездных и автомобилей сотрудников на удаленке. Работодатели должны предоставлять их еженедельно в электронном виде на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

«Подавая иск, мы оспариваем положение пункта 2.1 Указа мэра о предоставлении таких данных, куда входят номер мобильного телефона, государственный регистрационный номер транспортного средства, номер электронной карты "Тройка", номер электронной карты "Стрелка", номер социальной карты, номер месячного проездного билета без лимита поездок и с лимитом 70 поездок, временного единого социального билета, временного льготного билета», — говорится на сайте организации.

«Роскомсвобода» считает, что указ мэра противоречит нормативным правовым актам большей юридической силы: федеральному закону о персональных данных, Трудовому кодексу и федеральному закону о предоставлении гос- и муниципальных услуг.

Отмечается, что указ Собянина не устанавливает цель обработки сведений о работниках, что не позволяет оценить необходимый для достижения этой цели объем персональных данных и их содержание. Таким образом нарушаются принципы обработки персональных данных, указывают в организации.

Ранее московские власти объяснили, что данные нужны для оценки пассажиропотока. В мэрии не считают собираемые данными персональными, так как они не привязаны к ФИО.

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