Чистая прибыль госкорпорации «Роскосмос» в 2019 году выросла более чем на 25% в годовом исчислении и оценивается в 12,5 млрд рублей. При этом выручка компании оказалась на 74 млрд рублей ниже запланированной набсоветом. Это следует из опубликованной на сайте госкорпорации годовой отчетности.

«Роскосмос» сообщил об увеличении чистой прибыли до 12,5 млрд рублей в 2019 году