«Роскосмос» сообщил об увеличении чистой прибыли до 12,5 млрд рублей в 2019 году
Чистая прибыль госкорпорации «Роскосмос» в 2019 году выросла более чем на 25% в годовом исчислении и оценивается в 12,5 млрд рублей. При этом выручка компании оказалась на 74 млрд рублей ниже запланированной набсоветом. Это следует из опубликованной на сайте госкорпорации годовой отчетности.
Годом прежде чистая прибыль составила 9,7 млрд рублей. В 2017 году показатель достиг значения в 4,2 млрд рублей.
Фактическая выручка в прошлом году составила 370 млрд рублей. При этом по утвержденному набсоветом консолидированному финансовому плану необходимо было достигнуть значения в 444 млрд рублей. Так, выручка оказалась ниже прогнозируемой на 17%.
Снижение выручки в отчете объясняется:
- переносом сроков создания нового космического корабля «Орел»,
- необходимостью увеличить проверки ракет «Протон»,
- снижением расходов на эксплуатацию МКС,
- задержкой в создании нового модуля для МКС.
Невыполнение плана по контрактам с внешними заказчиками «Роскосмос» обосновал переносами сроков выполнения контрактов и изменением объемов и цен продукции для топливно-энергетического комплекса, железнодорожного транспорта, судо- и авиастроения.
Рентабельность по чистой прибыли госкорпорации в 2019 году составила 5,4%. Показатель не достиг запланированного значения в 12% и снизился по сравнению с годом ранее на 0,6 процентного пункта.
Фото: Sergey Nivens / Shutterstock
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