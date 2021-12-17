«Роскосмос» запланировал провести IPO своих предприятий

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство «Эксперт РА» присвоили «Роскосмосу» кредитный рейтинг на уровне AAA (RU), прогноз — «стабильный», сообщила пресс-служба госкорпорации. Присвоение рейтингов станет частью подготовки к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) предприятий «Роскосмоса».
«Оценка госкорпорации со стороны рейтинговых агентств проведена для снижения стоимости привлечения средств на развитие инвестиционных проектов», отметили в «Роскосмосе».
Присвоение рейтингов является частью подготовки к проведению IPO предприятий «Роскосмоса», сообщил РБК со ссылкой на источник. На данный момент речь идет об одном из спутникостроительных предприятий, входящих в состав госкорпорации.
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что решения агентств открывают для компании «большие перспективы не только для расширения инвестиционных программ по модернизации предприятий, но и для привлечения в отрасль капиталов и частных акционеров».
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Фото на обложке: Zhuravlev Andrey /
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