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«Роскосмос» запланировал провести IPO своих предприятий

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) и агентство «Эксперт РА» присвоили «Роскосмосу» кредитный рейтинг на уровне AAA (RU), прогноз — «стабильный», сообщила пресс-служба госкорпорации. Присвоение рейтингов станет частью подготовки к проведению первичного публичного размещения акций (IPO) предприятий «Роскосмоса».

«Роскосмос» запланировал провести IPO своих предприятий

«Оценка госкорпорации со стороны рейтинговых агентств проведена для снижения стоимости привлечения средств на развитие инвестиционных проектов», отметили в «Роскосмосе».

Присвоение рейтингов является частью подготовки к проведению IPO предприятий «Роскосмоса», сообщил РБК со ссылкой на источник. На данный момент речь идет об одном из спутникостроительных предприятий, входящих в состав госкорпорации.

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отметил, что решения агентств открывают для компании «большие перспективы не только для расширения инвестиционных программ по модернизации предприятий, но и для привлечения в отрасль капиталов и частных акционеров».

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Фото на обложке: Zhuravlev Andrey / Shutterstock

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