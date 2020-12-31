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«Роскосмос» начнет исследовать Луну и дальний космос

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Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

«Роскосмос» запустит программу исследований Луны и дальнего космоса, а также продолжит подготовку к перевооружению отрасли. Планами на 2021 год глава госкорпорации Дмитрий Рогозин поделился в Twitter.

«Роскосмос» начнет исследовать Луну и дальний космос

«Продолжится подготовка к перевооружению отрасли на принципиально новую ракетно-космическую технику, вновь залетает наша «Ангара», — написал Рогозин.

Продолжатся опытно-конструкторские работы по проекту «Луна-Глоб», в рамках которого создается космический аппарат «Луна-25», уточняется на официальном сайте «Роскосмоса». Испытания автоматической межпланетной станции «Луна-25» завершатся будущим летом, старт миссии намечен на осень 2021 года.

Еще в октябре стало известно о намерениях госкорпорации отправлять космические миссии на Луну с экипажем до четырех человек и продолжительностью полетов не менее 14 суток. Первый запуск ракеты сверхтяжелого класса «Енисей» планируется на 2028 год.

За 2020 год на российских космических кораблях состоялись полеты четырех экипажей по программе Международной космической станции (МКС).

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Фото: Castleski / Shutterstock

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