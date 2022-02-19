«Роскосмос» займется переработкой космического мусора

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать пункт по переработке космического мусора на будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
«Очень интересное направление — попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация», — цитирует ТАСС представителя компании.
Блошенко заявил, что подобная «задача стоит» в планах госкорпорации. Более того, «Роскосмос» рассматривает возможность использования переработанного космического мусора для строительства самой РОСС.
Для этого, по словам исполнительного директора, «нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе», то есть изучить, как 3D-печать покажет себя в условиях космоса.
Российская орбитальная станция может прийти на смену Международной космической станции (МКС). Она будет строиться по модульному принципу, предприятие «Роскосмоса» «Энергия» должно подготовить первый модуль станции к 2025 году.
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