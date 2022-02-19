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«Роскосмос» займется переработкой космического мусора

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Госкорпорация «Роскосмос» планирует создать пункт по переработке космического мусора на будущей Российской орбитальной служебной станции (РОСС). Об этом заявил исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

«Роскосмос» займется переработкой космического мусора

«Очень интересное направление — попробовать сделать на орбитальной станции переработочный пункт для космического мусора и для спутников, у которых завершилась эксплуатация», — цитирует ТАСС представителя компании.

Блошенко заявил, что подобная «задача стоит» в планах госкорпорации. Более того, «Роскосмос» рассматривает возможность использования переработанного космического мусора для строительства самой РОСС. 

Для этого, по словам исполнительного директора, «нужно иметь результаты экспериментов по аддитивным технологиям в космосе», то есть изучить, как 3D-печать покажет себя в условиях космоса.

Российская орбитальная станция может прийти на смену Международной космической станции (МКС). Она будет строиться по модульному принципу, предприятие «Роскосмоса» «Энергия» должно подготовить первый модуль станции к 2025 году.

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Фото: Pexels

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