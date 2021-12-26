«2021 год стал прорывным»: в Роскосмосе оценили запуск телескопа James Webb

Представитель Роскосмоса поздравил NASA с запуском космического телескопа James Webb, который уже скоро сможет пролить свет на многие интересующие ученых тайны нашей Вселенной. Этот телескоп считается самым мощным из тех, что покидали пределы нашей планеты.

Поздравление NASA было опубликовано в фейсбуке главы пресс-службы «Роскосмоса» Дмитрия Струговца.

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа "Джеймс Уэбб". По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы. Теперь осталось, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2. А там его уже встретит наша российская обсерватория "Спектр-РГ"», — написал он.

Телескоп James Webb отправился в космос 25 декабря, впереди его ждет путешествие длиной в полгода, за которые он пролетит примерно 1,6 млн километров, после чего выйдет на орбиту солнца.

В эти полгода ученые будут готовить оборудование к исследованиям: работы предстоит много, на проект стоимостью $10 млрд возлагают большие надежды.

Телескоп в том числе поможет «заглянуть» в прошлое и узнать много нового о ранних этапах эволюции Вселенной.

«Спектр-РГ», упомянутый Струговцом, — совместный проект России и Германии, орбитальная станция с двумя телескопами: российским и немецким. В основные задачи аппарата входит, например, создание карты Вселенной в рентеновском диапазоне энергий.

Предполагается, что James Webb выйдет на орбиту Солнца в той же области нашей звездной системы, где вращается и «Спектр-РГ».

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